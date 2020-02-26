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Происшествия

«Из дома хоть беги»: в Ярославле горит дом

Жители города считают, что огонь вспыхнул неслучайно

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Люди рассказали, что все в дыму и в соседних домах

Люди рассказали, что все в дыму и в соседних домах

В Ярославле сегодня вечером загорелся дом во Фрунзенском районе. Огонь вспыхнул в районе семи часов вечера. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». Ярославцы считают, что этот пожар — неслучайность.

— Поджоги во имя строительства многоэтажек, — написала Анастасия Красина.

Люди, которые живут неподалеку, рассказали, что дым заполонил все, дышать жителям соседних домов просто нечем.

— Из дома хоть беги. Всё в дыму, — рассказала Ольга Евсеева.

Она же рассказала, что горит дом № 15 на улице Писемского. В МЧС рассказали, что он давно расселен.

— Этот дом давно расселен, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области. — Жертв нет. Причины пожара пока неизвестны.

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пожар
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
26 фев 2020 в 20:36

"Этот пожар — неслучайность"? Вы сегодня решили побить рекорд безграмотности?

ваш господин
26 фев 2020 в 20:07

так постепенно дом за домом , аккуратно и не торопясь😁