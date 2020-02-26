«Из дома хоть беги»: в Ярославле горит дом

Люди рассказали, что все в дыму и в соседних домах

В Ярославле сегодня вечером загорелся дом во Фрунзенском районе. Огонь вспыхнул в районе семи часов вечера. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте». Ярославцы считают, что этот пожар — неслучайность.



— Поджоги во имя строительства многоэтажек, — написала Анастасия Красина.



Люди, которые живут неподалеку, рассказали, что дым заполонил все, дышать жителям соседних домов просто нечем.



— Из дома хоть беги. Всё в дыму, — рассказала Ольга Евсеева.



Она же рассказала, что горит дом № 15 на улице Писемского. В МЧС рассказали, что он давно расселен.

