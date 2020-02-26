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«Девочки не растерялись». Продавщицы в цветочном отбили у грабителей две дорогие орхидеи. Видео

Кадры с камеры наблюдения

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Продавцы отняли цветы у воров в Ярославле

Продавцы отняли цветы у воров в Ярославле

Дикий случай произошел в одном из ярославских цветочных магазинов на проспекте Машиностроителей. 25 февраля между 14 и 15 часами двое парней попытались украсть из магазина дорогие орхидеи.

— Я не могу утверждать, но с виду они были в состоянии опьянения. Схватили в магазине два горшка и побежали с ними на улицу. Наши девочки-продавцы не растерялись и бросились в погоню. На улице они догнали воров и сумели отобрать цветы, — рассказала Наталья Красотина, руководитель отдела продаж сети «Цветторг».

Видео: предоставлено магазином

Цена на каждую такую орхидею — около тысячи рублей.

— Обычно цветы воруют, чтобы подарить девушке или продать, — говорит Наталья.

Какова была цель именно у этого криминального дуэта, неизвестно.

Девушкам-продавцам удалось отвоевать растения. Правда, одна из орхидей сломалась. Пришлось ее списать. По словам Натальи, сами героини, к счастью, не пострадали.

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ворыцветыпроисшествиякриминал
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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
26 фев 2020 в 17:15

"Цена на каждую такую орхидею - около тысячи рублей."
Это в магазине. А по закупке? Рублей 150.

Гость
26 фев 2020 в 17:13

"Не известно", а как? Вся редакция после 9-го класса из школы вылетела?

ваш господин
26 фев 2020 в 17:08

негодяйки обломали секас пацанам 😁