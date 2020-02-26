«Девочки не растерялись». Продавщицы в цветочном отбили у грабителей две дорогие орхидеи. Видео

Дикий случай произошел в одном из ярославских цветочных магазинов на проспекте Машиностроителей. 25 февраля между 14 и 15 часами двое парней попытались украсть из магазина дорогие орхидеи.
— Я не могу утверждать, но с виду они были в состоянии опьянения. Схватили в магазине два горшка и побежали с ними на улицу. Наши девочки-продавцы не растерялись и бросились в погоню. На улице они догнали воров и сумели отобрать цветы, — рассказала Наталья Красотина, руководитель отдела продаж сети «Цветторг».
Видео: предоставлено магазином
Цена на каждую такую орхидею — около тысячи рублей.
— Обычно цветы воруют, чтобы подарить девушке или продать, — говорит Наталья.
Какова была цель именно у этого криминального дуэта, неизвестно.
Девушкам-продавцам удалось отвоевать растения. Правда, одна из орхидей сломалась. Пришлось ее списать. По словам Натальи, сами героини, к счастью, не пострадали.