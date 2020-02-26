26 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
usd 64.92
eur 70.46
СЕЙЧАС -5°С
usd 64.92
eur 70.46

Все новости

Все новости
Происшествия

На борту были взрослые и дети: в Ярославле спасатели эвакуировали пассажиров сломавшегося судна

Специалисты Центра гражданской защиты добрались до места ЧП на аэролодке

375
Обсудить

Поделиться

ЧП произошло на реке Которосль в районе Толбухинского моста

ЧП произошло на реке Которосль в районе Толбухинского моста

В центре Ярославля на Которосли произошло ЧП — во время прогулки посередине реки сломалось судно на воздушной подушке. Это такой прогулочный катер, который может ходить и по воде, и по льду, и по снегу, а потому катает людей за деньги и летом и зимой.

— Наши спасатели, дежурящие на стационарном спасательном посту Центрального пляжа, выехали для оказания помощи отдыхающим, — сообщили в Центре гражданской защиты Ярославля. — В результате поломки прогулочное судно на воздушной подушке встало в районе Толбухинского моста. Используя аэролодку «Пиранья», спасатели добрались до него, эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, транспортировали к берегу.

Спасатели отвезли людей с катера на берег, а потом помогли отбуксировать судно

Спасатели отвезли людей с катера на берег, а потом помогли отбуксировать судно

Известно, что помощь никому из отдыхающих не понадобилась. Позднее спасатели помогли хозяевам катера на воздушной подушке отбуксировать к берегу поврежденное судно.

Необычная авария на воде произошла в Ярославской области в сентябре прошлого года. В районе деревни Вакарево катер врезался в пристань и взорвался.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЧПотдых
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!