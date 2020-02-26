На борту были взрослые и дети: в Ярославле спасатели эвакуировали пассажиров сломавшегося судна

В центре Ярославля на Которосли произошло ЧП — во время прогулки посередине реки сломалось судно на воздушной подушке. Это такой прогулочный катер, который может ходить и по воде, и по льду, и по снегу, а потому катает людей за деньги и летом и зимой.



— Наши спасатели, дежурящие на стационарном спасательном посту Центрального пляжа, выехали для оказания помощи отдыхающим, — сообщили в Центре гражданской защиты Ярославля. — В результате поломки прогулочное судно на воздушной подушке встало в районе Толбухинского моста. Используя аэролодку «Пиранья», спасатели добрались до него, эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей, транспортировали к берегу.

