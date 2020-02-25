Пожар у популярного супермаркета: поджигатель попал на видео

В распоряжение редакции 76.RU попали кадры, записанные на камеру видеонаблюдения, установленную на многоэтажке на пересечении улиц Блюхера и Урицкого. Именно там накануне произошёл пожар около популярного в районе супермаркета, расположенного на первом этаже.



— На записи видно, как в 9 часов 22 минуты на улицу вышла покурить сотрудница магазина и выкинула окурок в сетки с макулатурой, которых в принципе там быть не должно, — возмутились, посмотрев эти кадры, жители многоэтажки.



Через несколько минут после перекура женщины здесь и разгорелся пожар.