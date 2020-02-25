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Пожар у популярного супермаркета: поджигатель попал на видео

Эксклюзивные подробности ЧП в Ярославле

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Пожар произошёл в десятом часу утра около супермаркета

Пожар произошёл в десятом часу утра около супермаркета

В распоряжение редакции 76.RU попали кадры, записанные на камеру видеонаблюдения, установленную на многоэтажке на пересечении улиц Блюхера и Урицкого. Именно там накануне произошёл пожар около популярного в районе супермаркета, расположенного на первом этаже.

— На записи видно, как в 9 часов 22 минуты на улицу вышла покурить сотрудница магазина и выкинула окурок в сетки с макулатурой, которых в принципе там быть не должно, — возмутились, посмотрев эти кадры, жители многоэтажки.

Через несколько минут после перекура женщины здесь и разгорелся пожар.

ЧП произошло под объективом камеры видеонаблюдения

— Огонь испортил жильцам дома пластиковые рамы стеклопакетов и козырёк. Опасности были подвергнуты более двухсот семей.


Работники магазина почти потушили пожар собственными силами. Но на вызов примчались и пожарные и помогли справиться с огнём до конца.

Пока представители торговой сети не смогли как-то прокомментировать случившееся. Редакция 76.RU направила в пресс-службу компании-ритейлера просьбу выйти на связь и прокомментировать случившееся.

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ЧПпожарсупермаркет
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
25 фев 2020 в 16:31

Если внимательно посмотреть видео там с 25 на 29 минуту сразу же перескакивает, за 4 минуты кто угодно и что угодно мог сделать.

Гость
25 фев 2020 в 16:22

выкинуть окурок в макулатуру - это надо совсем без мозгов быть

ваш господин
25 фев 2020 в 16:05

она же - мать . понять и простить . 😁