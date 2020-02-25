Пожар у популярного супермаркета: поджигатель попал на видео

В распоряжение редакции 76.RU попали кадры, записанные на камеру видеонаблюдения, установленную на многоэтажке на пересечении улиц Блюхера и Урицкого. Именно там накануне произошёл пожар около популярного в районе супермаркета, расположенного на первом этаже.
— На записи видно, как в 9 часов 22 минуты на улицу вышла покурить сотрудница магазина и выкинула окурок в сетки с макулатурой, которых в принципе там быть не должно, — возмутились, посмотрев эти кадры, жители многоэтажки.
Через несколько минут после перекура женщины здесь и разгорелся пожар.
— Огонь испортил жильцам дома пластиковые рамы стеклопакетов и козырёк. Опасности были подвергнуты более двухсот семей.
Работники магазина почти потушили пожар собственными силами. Но на вызов примчались и пожарные и помогли справиться с огнём до конца.
Пока представители торговой сети не смогли как-то прокомментировать случившееся. Редакция 76.RU направила в пресс-службу компании-ритейлера просьбу выйти на связь и прокомментировать случившееся.