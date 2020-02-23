В Рыбинске автобус сбил пешехода

ДТП произошло в Рыбинске на улице Рокоссовского 22 февраля в 18 часов. По предварительной информации Госавтоинспекции, автобус ПАЗ, за рулём которого был 59-летний водитель, сбил пешехода.



— 57-летний мужчина переходил дорогу в не установленном для этого месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Пешехода с травмами госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

