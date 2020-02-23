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В Рыбинске автобус сбил пешехода

Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте

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ДТП произошло вечером 22 февраля

ДТП произошло вечером 22 февраля

ДТП произошло в Рыбинске на улице Рокоссовского 22 февраля в 18 часов. По предварительной информации Госавтоинспекции, автобус ПАЗ, за рулём которого был 59-летний водитель, сбил пешехода.

— 57-летний мужчина переходил дорогу в не установленном для этого месте, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики. Пешехода с травмами госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ещё одного пешехода 22 февраля сбили в Переславском районе. В страшной аварии погиб мужчина.

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ДТПпешеход
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
23 фев 2020 в 12:21

хана этим двум препенсионерам, а могли бы внучат нянчить и моркву на даче растить . но не судьба , прошу отнестись к этом с пониманием и все такое 😁