Машину отбросило в ограждение: в аварии в Рыбинске пострадал мужчина

В Рыбинске произошла серьезная авария, в которой пострадал мужчина. ДТП случилось сегодня, 22 февраля, в три часа дня на проспекте Толбухина. Там столкнулись два автомобиля. «Хендай-Солярис» от удара с другой машиной отбросило в ограждение. На место происшествия приехали МЧС и скорая.



— В аварии пострадал мужчина. Его осмотрели врачи, предложили поехать в больницу, но он отказался, — рассказали в МЧС по Ярославской области.



Обстоятельства ДТП уточняются, но сейчас известно, что обошлось без трагедии.

