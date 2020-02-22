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Происшествия

Машину отбросило в ограждение: в аварии в Рыбинске пострадал мужчина

Он оказался от помощи врачей

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В Рыбинске произошла серьезная авария, в которой пострадал мужчина. ДТП случилось сегодня, 22 февраля, в три часа дня на проспекте Толбухина. Там столкнулись два автомобиля. «Хендай-Солярис» от удара с другой машиной отбросило в ограждение. На место происшествия приехали МЧС и скорая.

— В аварии пострадал мужчина. Его осмотрели врачи, предложили поехать в больницу, но он отказался, — рассказали в МЧС по Ярославской области.

Обстоятельства ДТП уточняются, но сейчас известно, что обошлось без трагедии.

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авариядтп
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
22 фев 2020 в 19:09

Журналюки! Читайте, что пишите!!!