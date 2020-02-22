«Звала его не Стёпка, а утырок». Приёмная мама до смерти забила 7-летнего сына

Стёпе Кукину было всего 7 лет

К маленькому Степке судьба была сурова с самого начала. Родная мама загремела в колонию — набросилась на мужа с ножом. В 2017 году мальчика отдали в приемную семью — в семью двоюродной сестры его мамы (там уже было трое девочек). С тех пор жизнь мальчика превратилась в ад.

Сторону пострадавших представлял ярославский адвокат Эдуард Попретинский. Адвокат рассказал детали дела. И от этой истории волосы дыбом встают.

Семья до смерти замучила и забила приёмного малыша. Во время оглашения приговора судья перечислила 135 травм на теле мальчика.

В Вологде вынесли приговор приемной матери 7-летнего мальчика Стёпы Кукина. Юлии Блохиной назначили 18 лет колонии. Её мужу Евгению дали четыре года.

Степа несколько месяцев боролся за жизнь

В семье малыш жил как чужой. Воспитывали его как могли — колотили ребенка. Наказывали Стёпку регулярно. Из-за этого он иногда не ходил в садик — чтобы не было лишних вопросов, откуда синяки.

— А семья поправила свое материальное положение за счёт Стёпы, — говорит Попретинский.

Впрочем, приемная мать своего отношения к приемному ребенку не скрывала.



— Она его звала не Степан, не Стёпка, а утырок, — говорит бывшая коллега Юлии Наталья Шашерина.— Мальчику было так плохо, что он молил о спасении.

— В больнице как-то попросил: «Отдайте меня в детдом», — рассказал адвокат Эдуард Попретинский.

В какой-то момент жестокость перешла все границы. Пьяная приемная мать увидела, как голодный мальчик поставил к холодильнику табуретку, чтобы взять еду. Черенком от швабры она избила Степу, а затем била всем, что попалось под руку. Оттуда те самые 135 травм, включая даже перебитые кости таза.

Скорую сразу звать не стали, как зачитала судья из материалов дела, сначала вызвали знакомую медсестру. И все же дело дошло до скорой. Но было уже бесполезно — мальчик на несколько месяцев впал в кому. В апреле 2019 года Стёпа умер.