«До сих пор ищем животных»: подробности пожара на 1-й Приволжской

Жильцы дома 6б на 1-й Приволжской в Ярославле, которых эвакуировали из квартир, когда рядом с домом загорелся сарай, рассказали, что происходило на месте.

Владельцы жилья перепугались — дом деревянный, и от любой искры мог загореться сам.

— Нашли тлеющие искры на чердаке дома, залили, — рассказала Елена Смурыгина, жительница дома. — До сих пор ищем домашних животных. Живы все, но детей выносили спящих в чем было.

Местные подозревают, что пожар может быть поджогом.

— Не может так просто за считанные минуты вспыхнуть. Мы это на этой улице не раз переживали, понимаем уже, что всё не просто так, — считает Елена.

