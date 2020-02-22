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Происшествия

«До сих пор ищем животных»: подробности пожара на 1-й Приволжской

Жильцы деревянного дома в Ярославле полагают, что был поджог

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Людям пришлось эвакуироваться из дома рядом

Людям пришлось эвакуироваться из дома рядом

Жильцы дома 6б на 1-й Приволжской в Ярославле, которых эвакуировали из квартир, когда рядом с домом загорелся сарай, рассказали, что происходило на месте.

Владельцы жилья перепугались — дом деревянный, и от любой искры мог загореться сам.

— Нашли тлеющие искры на чердаке дома, залили, — рассказала Елена Смурыгина, жительница дома. — До сих пор ищем домашних животных. Живы все, но детей выносили спящих в чем было.

Местные подозревают, что пожар может быть поджогом.

— Не может так просто за считанные минуты вспыхнуть. Мы это на этой улице не раз переживали, понимаем уже, что всё не просто так, — считает Елена.

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