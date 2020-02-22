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Ночной пожар в Ярославле: из дома выносили спящих детей

Фото и видео с места  ЧП

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Пожар случился ночью

Пожар случился ночью

Пожар на 1-й Приволжской улице в Ярославле. Сгорел сарай около дома 6-б на этой улице. 

Пламя было большим, люди переживали - в доме, как пишут очевидцы, были газовые баллоны. К счастью, все обошлось. Но были эвакуированы жильцы дома.

- Детей эвакуировали спящих!!! В сараях нашли газовые баллоны, чем могло обернуться, - пишут в комментариях в группе «Жесть Ярославль».

Дом, рядом с которым горел сарай - старый, деревянный. Местные не исключают, что пожар произошёл неслучайно. В Ярославле уже были случаи, когда горели барачные дома.

Пожарные на места ЧП

Пожарные на места ЧП

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