Туман стоял между стеллажей: в Ярославле задымился торговый центр

В торговом центре «Яркий» в Заволжском районе Ярославля сегодня вечером произошло ЧП — около 20:50 сработала пожарная сигнализация, и по коридорам начал расползаться дым. Посетители почувствовали запах гари.

— В кинотеатре пахло пластиком, — рассказала Оксана Романникова.

— И в аптеке, — добавил Гена Абрамов.

Сильнее всего дымом заволокло магазин обуви.

— Поступил сигнал от пожарной сигнализации, выехали четыре машины и 15 человек личного состава. Вскрыли наружную обшивку магазина Kari. Было предположение, что из-за замыкания проводки, так и оказалось, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Замыкание было без возгорания.