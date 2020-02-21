Туман стоял между стеллажей: в Ярославле задымился торговый центр

В торговом центре «Яркий» в Заволжском районе Ярославля сегодня вечером произошло ЧП — около 20:50 сработала пожарная сигнализация, и по коридорам начал расползаться дым. Посетители почувствовали запах гари.
— В кинотеатре пахло пластиком, — рассказала Оксана Романникова.
— И в аптеке, — добавил Гена Абрамов.
Сильнее всего дымом заволокло магазин обуви.
— Поступил сигнал от пожарной сигнализации, выехали четыре машины и 15 человек личного состава. Вскрыли наружную обшивку магазина Kari. Было предположение, что из-за замыкания проводки, так и оказалось, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Замыкание было без возгорания.
Посетителей торгового центра эвакуировали до приезда пожарных.
Это не первое происшествие в торговом центре. Кстати, именно в нём весной 2018 года прокуратура во время проверки нашла серьёзные нарушения. С безопасностью проблемы были в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.