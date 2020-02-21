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Туман стоял между стеллажей: в Ярославле задымился торговый центр

Подробности происшествия в Заволжском районе

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Люди эвакуировались и снимали происходящее&nbsp;

Люди эвакуировались и снимали происходящее 

В торговом центре «Яркий» в Заволжском районе Ярославля сегодня вечером произошло ЧП — около 20:50 сработала пожарная сигнализация, и по коридорам начал расползаться дым. Посетители почувствовали запах гари. 

— В кинотеатре пахло пластиком, — рассказала Оксана Романникова. 

— И в аптеке, — добавил Гена Абрамов. 

Сильнее всего дымом заволокло магазин обуви.

— Поступил сигнал от пожарной сигнализации, выехали четыре машины и 15 человек личного состава. Вскрыли наружную обшивку магазина Kari. Было предположение, что из-за замыкания проводки, так и оказалось, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Замыкание было без возгорания. 

Посетителей торгового центра эвакуировали до приезда пожарных. 

Это не первое происшествие в торговом центре. Кстати, именно в нём весной 2018 года прокуратура во время проверки нашла серьёзные нарушения. С безопасностью проблемы были в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе. 

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задымлениеТорговый центр
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
21 фев 2020 в 22:41

Хромую лошадь вспомнил,чуть не умерли.

Гость
21 фев 2020 в 22:52

Изначально с этим Ярким что-то неладное происходит.

Гость
21 фев 2020 в 22:39

Хорошо,когда всё работает. И сигнализация и пожарные.