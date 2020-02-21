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Происшествия

«Вода бурлит и стекает»: в центре Ярославля произошло коммунальное ЧП. Кадры

Очевидцы рассказали, что там сейчас творится

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На месте уже работают специалисты мэрии

На месте уже работают специалисты мэрии

В Ярославле на Красной площади произошло ЧП. По предварительным данным, там прорвало трубу.

— Вода бурлящим потоком стекает на нижний ярус Волжской набережной, — сообщил очевидец Вадим Гурьянов. — Прохожие вызвали городские службы. Хочется верить, что они не допустят обвала.

Вода разливается, прохожие фотографируют

Вода разливается, прохожие фотографируют

На месте уже работают специалисты мэрии. Коммунальщики на подъезде.

— Причины случившегося пока неизвестны, — сообщили диспетчеры «Ярославльводоканала». — Бригада наших специалистов уже в пути.

К месту аварии сейчас едет бригада водоканала

К месту аварии сейчас едет бригада водоканала

Ещё одно крупное коммунальное ЧП произошло накануне на Липовой горе. Из-за него пришлось менять маршруты автобусов.

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КОММЕНТАРИИ (8)

гостья
21 фев 2020 в 18:46

Зачем ждать специалистов Водоканала? Разве специалисты мэрии сами не починят?😂

ваш господин
21 фев 2020 в 17:22

это тот самый обещанный прорыв ! ура господа !😁

СВА
21 фев 2020 в 17:59

"На месте уже работают специалисты мэрии"
Улыбнуло.