«Вода бурлит и стекает»: в центре Ярославля произошло коммунальное ЧП. Кадры

В Ярославле на Красной площади произошло ЧП. По предварительным данным, там прорвало трубу.
— Вода бурлящим потоком стекает на нижний ярус Волжской набережной, — сообщил очевидец Вадим Гурьянов. — Прохожие вызвали городские службы. Хочется верить, что они не допустят обвала.
На месте уже работают специалисты мэрии. Коммунальщики на подъезде.
— Причины случившегося пока неизвестны, — сообщили диспетчеры «Ярославльводоканала». — Бригада наших специалистов уже в пути.
Ещё одно крупное коммунальное ЧП произошло накануне на Липовой горе. Из-за него пришлось менять маршруты автобусов.