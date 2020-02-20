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«Немедленно всех вывели»: директор школы, где произошло ЧП с огнетушителем, рассказала, как всё было

В учебном заведении сейчас работает специальная комиссия

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В школе рассказали, что ЧП произошло во время перемены

В школе рассказали, что ЧП произошло во время перемены

Сейчас в брейтовской школе, где накануне произошло ЧП, работает комиссия, в состав которой входят педагоги и представители правоохранительных органов. Дети продолжают учиться в обычном режиме. Директор образовательного учреждения рассказала, что и как произошло.

— Ученик шестого класса на перемене во время игры распылил в коридоре огнетушитель, который в соответствии с правилами противопожарной безопасности хранился в рекреации в специальной ячейке, — сообщила Ирина Чекмарёва. — Педагоги немедленно вывели детей, проветрили помещение, очистили пол и стены. Но несколько детей обратились с жалобами на здоровье. Их осмотрела школьная медсестра, было принято решение вызвать бригаду скорой помощи. Приехавшие медики забрали детей в медучреждение. Состояние здоровья детей быстро нормализовалось и несколько человек вернулись в школу, чтобы продолжить занятия.

Врачи скорой помощи увезли из школы в больницу после инцидента шестерых детей. Там их осмотрели, а потом отпустили.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Свадебный генерал
20 фев 2020 в 16:40

Мальчик побаловавшийся с огнетушителем проблемный и давно и серьезно. Это не первая выходка его . Ничего криминального не произошло-обычная хулиганская выходка обычного оболтуса. Не было бы огнетушителя ,нашелся бы кирпич для стекла. Это не последнее его выступление на большой сцене.

Гость
20 фев 2020 в 15:00

А стати с рассказами детей про это ЧП будут?
А с самим хулиганом?