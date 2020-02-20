«Немедленно всех вывели»: директор школы, где произошло ЧП с огнетушителем, рассказала, как всё было

Сейчас в брейтовской школе, где накануне произошло ЧП, работает комиссия, в состав которой входят педагоги и представители правоохранительных органов. Дети продолжают учиться в обычном режиме. Директор образовательного учреждения рассказала, что и как произошло.



— Ученик шестого класса на перемене во время игры распылил в коридоре огнетушитель, который в соответствии с правилами противопожарной безопасности хранился в рекреации в специальной ячейке, — сообщила Ирина Чекмарёва. — Педагоги немедленно вывели детей, проветрили помещение, очистили пол и стены. Но несколько детей обратились с жалобами на здоровье. Их осмотрела школьная медсестра, было принято решение вызвать бригаду скорой помощи. Приехавшие медики забрали детей в медучреждение. Состояние здоровья детей быстро нормализовалось и несколько человек вернулись в школу, чтобы продолжить занятия.

