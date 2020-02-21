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Происшествия ДТП с 9 погибшими

Пассажирка автобуса, попавшего в смертельное ДТП, потребовала с перевозчика 5 миллионов рублей

Девушка едва выжила в аварии под Гаврилов-Ямом

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Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем

Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем

В суд подан первый иск от пострадавших пассажиров автобуса, который в сентябре попал в страшное ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Девушка получила серьёзные травмы и долго лечилась. Теперь она хочет компенсировать свои страдания и требует с компании-перевозчика деньги — ответчиком по этому делу проходит «Ярославское АТП». 

— Прошу суд взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, — заявил адвокат пострадавшей пассажирки Алексей Самойлов. — С учётом тяжести причинённого вреда здоровью, сильнейших душевных страданий, длительного лечения, боли, длительности утраты трудоспособности, необходимости дальнейшего продолжения лечения, оперативного вмешательства, моральный вред истец оценивает в пять миллионов рублей.

ДТП произошло у села Заячий-Холм в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области 14 сентября в 10:45. Фура из Краснодарского края столкнулась с автобусом. Погибли девять человек, в том числе водитель фуры Анатолий Калиш и водитель автобуса Сергей Пайков, 27 — пострадали. В первый день было известно о семи погибших, позже в больнице скончалась пожилая женщина, потом пришло сообщение о девятом погибшем.

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