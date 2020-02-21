Пассажирка автобуса, попавшего в смертельное ДТП, потребовала с перевозчика 5 миллионов рублей

Девять человек погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом под Ярославлем

В суд подан первый иск от пострадавших пассажиров автобуса, который в сентябре попал в страшное ДТП в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Девушка получила серьёзные травмы и долго лечилась. Теперь она хочет компенсировать свои страдания и требует с компании-перевозчика деньги — ответчиком по этому делу проходит «Ярославское АТП».



— Прошу суд взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, — заявил адвокат пострадавшей пассажирки Алексей Самойлов. — С учётом тяжести причинённого вреда здоровью, сильнейших душевных страданий, длительного лечения, боли, длительности утраты трудоспособности, необходимости дальнейшего продолжения лечения, оперативного вмешательства, моральный вред истец оценивает в пять миллионов рублей.