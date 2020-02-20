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«Перестаньте!»: в Ярославле водитель иномарки избил пешехода, сделавшего ему замечание. Видео

Машина объезжала ямы по тротуару

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Водитель напал на пешеходов в Ярославле

Водитель напал на пешеходов в Ярославле

Дикий случай произошел вечером 19 февраля в Дзержинском районе Ярославля. Здесь водитель машины напал на пешеходов. По словам очевидцев, происшествие случилось в районе дома № 52 по Ленинградскому проспекту.

— Шли с сыном из магазина. Место какое нехорошее, говорю сыну. И тут же на тебе — привет с темной стороны действительности. На дороге колдобины, навстречу машина едет прямо по тротуару. Мы посторонились, пропустили, ну хоть по ногам не проехал. За нами пара молодая шла, парень водителю сделал замечание, что тот по тротуару едет. Водила выскочил и сразу стал бить парня и девушку. Бил головой в лоб и руками. Остановился только из-за того, что я снимала на камеру и кричала про полицию, — рассказала свидетельница драки в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» и выложила видео драки в Сеть.

На нем видно, как спортивный мужчина в красной куртке нападает на парня. Рядом кричит девушка: «Перестаньте!»

Видео: «Дороги Ярославля» / Facebook.com 

В комментариях к посту откликнулась сестра пострадавшего. По ее словам, ее родственник был с женой.

— Они написали заявление, сняли побои, оказалась травма головы. В полиции сказали, что участковому передадут, он с ними свяжется, — рассказала Мария.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области подтвердили, что заявление пострадавшими было подано. Сейчас по факту конфликта проводится проверка.

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дракаводитель напал на пешеходов
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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
20 фев 2020 в 14:13

Да, на самом деле хамло и беспредельщики на дорогах достали. Верните не дороги ГИБДД.

Rodan
20 фев 2020 в 14:32

... и менты ничего не поделают. легкий вред здоровью, факт нарушения пдд не установлен (он вообще станет утверждать, что на НЕГО напали и он защищался), имущество потерпевшего не пострадало. максимум натянут ст.115 с минимальным условником (это если борзый адвокат). участковый уже завтра этим делом будет "подпирать ножку качающегося стола".

Тоша
20 фев 2020 в 13:43

Я бы сказал: "Астановитесь!"