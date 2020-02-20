«Перестаньте!»: в Ярославле водитель иномарки избил пешехода, сделавшего ему замечание. Видео

Дикий случай произошел вечером 19 февраля в Дзержинском районе Ярославля. Здесь водитель машины напал на пешеходов. По словам очевидцев, происшествие случилось в районе дома № 52 по Ленинградскому проспекту.



— Шли с сыном из магазина. Место какое нехорошее, говорю сыну. И тут же на тебе — привет с темной стороны действительности. На дороге колдобины, навстречу машина едет прямо по тротуару. Мы посторонились, пропустили, ну хоть по ногам не проехал. За нами пара молодая шла, парень водителю сделал замечание, что тот по тротуару едет. Водила выскочил и сразу стал бить парня и девушку. Бил головой в лоб и руками. Остановился только из-за того, что я снимала на камеру и кричала про полицию, — рассказала свидетельница драки в группе «Дороги Ярославля» в «Фейсбуке» и выложила видео драки в Сеть.