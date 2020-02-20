ЧП в школе: в Ярославской области детей увезли с уроков на скорой помощи в больницу

Детей сняли с уроков и увезли в больницу

Шестерых детей врачи скорой помощи увезли из школы в больницу после инцидента. ЧП произошло в селе Брейтово Ярославской области из-за того, что один из учеников решил похулиганить. Он распылил огнетушитель.



— У шестерых детей началась аллергическая реакция, — сообщили в правоохранительных органах. — Им вызвали скорую помощь, и врачи приняли решение госпитализировать их. В больнице им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.



Отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области сейчас проводит проверку по факту случившегося.

