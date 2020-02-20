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ЧП в школе: в Ярославской области детей увезли с уроков на скорой помощи в больницу

Стали известны подробности инцидента

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Детей сняли с уроков и увезли в больницу

Детей сняли с уроков и увезли в больницу

Шестерых детей врачи скорой помощи увезли из школы в больницу после инцидента. ЧП произошло в селе Брейтово Ярославской области из-за того, что один из учеников решил похулиганить. Он распылил огнетушитель.

— У шестерых детей началась аллергическая реакция, — сообщили в правоохранительных органах. — Им вызвали скорую помощь, и врачи приняли решение госпитализировать их. В больнице им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области сейчас проводит проверку по факту случившегося.

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ЧПшкола
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
20 фев 2020 в 12:58

Как всегда, дальше громкого заголовка не ушло.

гость
20 фев 2020 в 12:58

Прям как раньше в школе. Просто идет учебный день, и бац, целая инсталляция. Как такое могло получится никто не понимал, в какой то момент просто все вышло из под контроля, дети молчат опустив головы, не ляпнуть бы чего, а взрослые удивляются, это как же можно было разворотить эту стальную раму, да у взрослых сил не хватит...

Гость
20 фев 2020 в 12:57

Хулиганы