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В Ярославле ищут сына погибшего при пожаре художника-отшельника

Тело мужчины не предают земле, пока не объявятся родные

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В Ярославле ищут сына погибшего при пожаре художника-отшельника

В Ярославле ищут сына погибшего при пожаре художника-отшельника

В Ярославле ищут сына погибшего художника-отшельника Владимира Ивановича Москалева. Он родился в 1949 году. А умер 9 февраля 2020 года во время пожара. Мужчина жил один в отдаленной деревне Старое Кубаево Владимирской области и был единственным зарегистрированным в этом населенном пункте жителем. В прошлом году у него сгорел дом, и дедушка жил в бане. Но 9 февраля огнем была уничтожена и она. Мужчина в этот момент был внутри, не сумел спастись.

— Владимир Иванович — талантливый художник-самоучка, начавший рисовать ещё в детстве, будучи в детдоме, так как его мать посадили по статье «за колоски». И рисовал реально достойные картины на самодельных рамах, обитых мешковиной. Позволить холст он себе не мог. Это тот человек, который всегда готов был отдавать, не требуя ничего взамен и не прося никакой помощи. Просить он мог только в крайних случаях, например, чтобы ему накачали колесо на велосипеде или что-то купили в городе. Сам же всегда приносил сушеные и свежие яблоки мешками и ведрами, грибы, своё фирменное варенье, дрова. Человек, который жил исключительно на своей волне и по своим правилам. Не питавший ни к кому ненависти и неприязни, иногда выпивающий по-тихому, — рассказала о мужчине его соседка Ольга Граур, которая с мужем строила дом в этой же деревне.

Мужчина жил один, но упоминал, что в Ярославле у него есть сын

Мужчина жил один, но упоминал, что в Ярославле у него есть сын

Многие картины Владимира Москалева сгорели при пожаре

Многие картины Владимира Москалева сгорели при пожаре

По словам соседей, про родных Владимир Москалев особо не рассказывал. Упомянул только, что в Ярославле живет его сын. Сейчас родственников дедушки ищут и соседи, и участковый. Без них мужчину пока не хоронят.

Если вы знаете сына Владимира Ивановича или кого-то из его родных, сообщите нам. Мы передадим эти сведения во Владимирскую область. Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте» или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 902 332-17-19).

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ищут сынахудожник-отшельник из Владимирской областиСтарое КубаевоВладимир Иванович Москалев
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