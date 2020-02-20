Честь за 500: расстрелявший в Чите восемь человек солдат не пошел на мировую со своим мучителем

В Чите рассматривают дело о дедовщине в воинской части, где в октябре 2019-го срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Рамиль — единственный, кто не отказался от претензий в адрес обвиняемого в дедовщине Руслана Мухатова. Четверо потерпевших пошли на мировую с «дедом», получив от него извинения и 500 рублей компенсации. Еще один пострадавший до сих пор находится без сознания, его мать отказалась от иска к обвиняемому.

Шамсутдинов попросил, чтобы суд проходил в открытом режиме, но сам явиться не смог. Молодой человек проходит психиатрическую экспертизу в Москве. Адвокат, представлявший его интересы в суде, озвучил ранее данные Рамилем показания. По его словам, Мухатов оскорблял солдат и не давал им отдыхать, когда проводил физзарядку.