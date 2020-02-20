Честь за 500: расстрелявший в Чите восемь человек солдат не пошел на мировую со своим мучителем

В Чите рассматривают дело о дедовщине в воинской части, где в октябре 2019-го срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Рамиль — единственный, кто не отказался от претензий в адрес обвиняемого в дедовщине Руслана Мухатова. Четверо потерпевших пошли на мировую с «дедом», получив от него извинения и
Шамсутдинов попросил, чтобы суд проходил в открытом режиме, но сам явиться не смог. Молодой человек проходит психиатрическую экспертизу в Москве. Адвокат, представлявший его интересы в суде, озвучил ранее данные Рамилем показания. По его словам, Мухатов оскорблял солдат и не давал им отдыхать, когда проводил физзарядку.
— Указание на проведение физзарядки дал сержант Ковалёв (его убил Шамсутдинов. — Прим. ред.), не указав, какие именно упражнения надо делать. Не было известно, что «ловля бабочек» и «морская пехота» (упражнения, которые используют в качестве наказания. — Прим. ред.) не входят в программу физподготовки, — заявил военнослужащий.
Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев прокомментировал судебное заседание
После допроса обвиняемого судебное заседание закончилось. Дата следующего пока неизвестна.
25 октября 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов из Тюменской области открыл по сослуживцам стрельбу из автомата. Восемь человек погибли. Шамсутдинов задержан, ему грозит пожизненное лишение свободы.
После трагедии Минобороны заявило, что Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам из-за нервного срыва, возникшего на почве личных проблем, не имеющих отношения к армии. Позже telegram-канал Mash сообщил, что в ходе предварительной проверки подтвердилось существование неуставных отношений.