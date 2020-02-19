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Происшествия

Муж хромает, жена — в инвалидной коляске: почему не наказали водителя, устроившего страшное ДТП

Ответ ярославской полиции супругам, пострадавшим в аварии на М-8

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Супруги живут на содержании у родственников, потому что сами теперь не могут зарабатывать на жизнь

Супруги живут на содержании у родственников, потому что сами теперь не могут зарабатывать на жизнь

В страшном ДТП на трассе М-8, которое произошло в Ярославской области 8 июля прошлого года, серьезно пострадали супруги Алексей и Яна Кадыковы. В их автомобиль «Киа» на полной скорости врезался «Лексус», за рулем которого находился предприниматель из Ростова Великого. Сам виновник аварии не пострадал, а вот Алексей и Яна получили тяжелейшие травмы. Супруги до сих пор не могут до конца восстановиться, женщина передвигается на инвалидной коляске.

— Помню эту аварию, мы в тот день с мужем из Ярославля домой ехали. Еще тогда я подумала, что выживших в этой машине, наверное, не будет. Разделяющий газон вообще был вспахан колесами «Лексуса», — написала в группе 76.RU во «ВКонтакте» Елена Дворникова.

По поводу Алексея тогда действительно врачи говорили родным, чтобы готовились к худшему. Но супруги выкарабкались. Сейчас их возмущает, что прошло уже больше полугода, но до сих пор въехавший в них водитель не наказан. 

Мы запросили в полиции информацию о ходе проверки обстоятельств этого ДТП. Оказалось, что пока ни уголовное, ни административное дело не заведены. Проверка по факту аварии продолжается, ею занимается группа исполнения административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

— В рамках проверки установлен механизм ДТП, виновник ДТП. Пострадавшие проходили длительное лечение, женщина по настоящее время продолжает амбулаторное лечение. По окончании лечения пострадавших будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью, полученного в результате ДТП. На основании результатов экспертиз будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновника ДТП, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции уточнили, что виновником аварии на данный момент считается именно водитель «Лексуса».

Мы будем следить за развитием событий по этой теме.

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ДТП с Лексусомпострадали муж и жена
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
19 фев 2020 в 21:39

виновного - наградить , пострадавших - наказать

Моисей
19 фев 2020 в 21:25

По закону кармы, всё возвратится в двухкратном размере, "серьезные" люди обычно не счастливые именно по поэтому. Думают по статусу им всё можно и они выигрывают, но сами того не понимая делают хуже себе и своим близким.

Натали
19 фев 2020 в 20:51

Совести нет ни у хозяина лексуса, ни у того кто должен по службе это деяние раскрыть! Дай бог им здоровья!