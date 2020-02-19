Муж хромает, жена — в инвалидной коляске: почему не наказали водителя, устроившего страшное ДТП

Супруги живут на содержании у родственников, потому что сами теперь не могут зарабатывать на жизнь Фото: ФКУ Упрдор «Холмогоры», Яна Кадыкова / Vk.com

В страшном ДТП на трассе М-8, которое произошло в Ярославской области 8 июля прошлого года, серьезно пострадали супруги Алексей и Яна Кадыковы. В их автомобиль «Киа» на полной скорости врезался «Лексус», за рулем которого находился предприниматель из Ростова Великого. Сам виновник аварии не пострадал, а вот Алексей и Яна получили тяжелейшие травмы. Супруги до сих пор не могут до конца восстановиться, женщина передвигается на инвалидной коляске.

— Помню эту аварию, мы в тот день с мужем из Ярославля домой ехали. Еще тогда я подумала, что выживших в этой машине, наверное, не будет. Разделяющий газон вообще был вспахан колесами «Лексуса», — написала в группе 76.RU во «ВКонтакте» Елена Дворникова.

По поводу Алексея тогда действительно врачи говорили родным, чтобы готовились к худшему. Но супруги выкарабкались. Сейчас их возмущает, что прошло уже больше полугода, но до сих пор въехавший в них водитель не наказан. Мы запросили в полиции информацию о ходе проверки обстоятельств этого ДТП. Оказалось, что пока ни уголовное, ни административное дело не заведены. Проверка по факту аварии продолжается, ею занимается группа исполнения административного законодательства отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

— В рамках проверки установлен механизм ДТП, виновник ДТП. Пострадавшие проходили длительное лечение, женщина по настоящее время продолжает амбулаторное лечение. По окончании лечения пострадавших будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью, полученного в результате ДТП. На основании результатов экспертиз будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновника ДТП, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

