Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника

Обвиняемый по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, бывший полицейский Денис Коновалов признал вину и дал показания на своего начальника — Игоря Ляховца. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Ляховца Алексей Коврижкин. Коновалов заявил, что Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики.

Сам Ляховец свою вину не признает и обвинения отвергает. Его адвокат считает, что Коновалов дал показания под давлением следствия.