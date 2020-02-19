В Ярославле грузовик выехал с проспекта и врезался в территорию школы

В Ярославле грузовик с прицепом врезался в забор школы. ДТП произошло на улице Нефтяников в Красноперекопском районе. И попало на уличные камеры 18 февраля в 17:45.
— «Вольво» с прицепом наехал на забор, пока проводится проверка, водитель не установлен, — коротко сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
Грузовик совершил странный манёвр: из левой полосы машина начала медленно скатываться, снесла дорожный знак, а потом плавно повернула направо, не останавливаясь, заехала на тротуар и уткнулась в школьный забор.
— Уснул он, и так все видно, пока на светофоре стоял. Так часто бывает, — рассуждает ярославец Артур Калабеков.
Но есть и другая версия случившегося: очевидцы сообщают, что водителя в машине не было, она была припаркована.