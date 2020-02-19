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В Ярославле грузовик выехал с проспекта и врезался в территорию школы

Машина совершила странный манёвр

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Грузовик тихонько скатился с левой полосы и врезался в забор школы&nbsp;

Грузовик тихонько скатился с левой полосы и врезался в забор школы 

В Ярославле грузовик с прицепом врезался в забор школы. ДТП произошло на улице Нефтяников в Красноперекопском районе. И попало на уличные камеры 18 февраля в 17:45. 

— «Вольво» с прицепом наехал на забор, пока проводится проверка, водитель не установлен, — коротко сообщили в ГИБДД по Ярославской области. 

Грузовик совершил странный манёвр: из левой полосы машина начала медленно скатываться, снесла дорожный знак, а потом плавно повернула направо, не останавливаясь, заехала на тротуар и уткнулась в школьный забор. 

— Уснул он, и так все видно, пока на светофоре стоял. Так часто бывает, — рассуждает ярославец Артур Калабеков.

Но есть и другая версия случившегося: очевидцы сообщают, что водителя в машине не было, она была припаркована. 

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
19 фев 2020 в 20:12

Врезался в территорию! Очередной шедевр...

Гость
19 фев 2020 в 19:43

А может он за ребёнком в школу приехал ?

ваш господин
19 фев 2020 в 18:40

возможно это тот самый нанотехнологичный грузовик без водителя из самого сколково приехал по адресу с грузом отличного снюлса 😁