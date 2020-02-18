Девочка сломала ногу в батутном комплексе Ярославля

В Ярославле в батутном комплексе одного из торговых центров Дзержинского района девочка сломала ногу. Произошло это еще в ноябре прошлого года. Проверкой обстоятельств случившегося занималась прокуратура Дзержинского района.
— Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего почувствовала боль в левой ноге. В детской поликлинике
По итогу проверки прокуратура направила иск в суд о взыскании с предпринимателя, которому принадлежит батутный комплекс, компенсации морального и материального вреда. Дело пока не рассмотрено.
Напомним, в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.