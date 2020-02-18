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Девочка сломала ногу в батутном комплексе Ярославля

Ребенку понадобилась операция

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После неудачного прыжка ребенок перенес операцию

После неудачного прыжка ребенок перенес операцию

В Ярославле в батутном комплексе одного из торговых центров Дзержинского района девочка сломала ногу. Произошло это еще в ноябре прошлого года. Проверкой обстоятельств случившегося занималась прокуратура Дзержинского района.

— Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего почувствовала боль в левой ноге. В детской поликлинике № 3 ей диагностировали закрытый перелом наружной лодыжки левой голени. После этого ребенка прооперировали, — рассказали в прокуратуре.

По итогу проверки прокуратура направила иск в суд о взыскании с предпринимателя, которому принадлежит батутный комплекс, компенсации морального и материального вреда. Дело пока не рассмотрено.

Напомним, в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.

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батутыторговый центрДзержинский районпрокуратурасуд
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
18 фев 2020 в 16:24

Что за время настало, прыгала, сломала ногу, виноват кто-то?

До старости - дети
18 фев 2020 в 15:41

Это не 17-летняя попрыгунья? Если бы меня в 17-лет назвали ребёнком, я бы обиделся и выругался.