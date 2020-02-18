Девочка сломала ногу в батутном комплексе Ярославля

В Ярославле в батутном комплексе одного из торговых центров Дзержинского района девочка сломала ногу. Произошло это еще в ноябре прошлого года. Проверкой обстоятельств случившегося занималась прокуратура Дзержинского района.



— Девочка прыгнула со скалодрома в поролоновую яму, после чего почувствовала боль в левой ноге. В детской поликлинике № 3 ей диагностировали закрытый перелом наружной лодыжки левой голени. После этого ребенка прооперировали, — рассказали в прокуратуре.



По итогу проверки прокуратура направила иск в суд о взыскании с предпринимателя, которому принадлежит батутный комплекс, компенсации морального и материального вреда. Дело пока не рассмотрено.

