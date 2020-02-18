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Тушили снегом: в Ярославской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Видео происшествия выложили в Сеть

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В Ярославской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Ярославской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Ярославской области вечером 17 февраля на ходу загорелся автобус. Произошло это в Некрасовском районе. Видео происшествия выложили пассажиры. На кадрах видно, что водитель бегает вокруг машины, из которой вырывается пламя, но ничего не может сделать. Мужчина даже кинул в огонь снега, но это не помогло. 

— Вот так едем в поликлинику в поселок Некрасовское. Автобус горит, двери с трудом открыл, огнетушителя нет, закидывает огонь снежками. Деньги получают за проезд, а билетов никогда не дают. Автобусы в ужасном состоянии. Как проходят техосмотр, неизвестно. И всё время пугают, что если их не будет, то будем ходить пешком, — возмущаются люди в соцсетях.

Шёпот улиц | Некрасовское (Ярославская область) / Vk.com

— Это автобус, который следует по маршруту Некрасовское — поселок Строитель. Возгорание произошло на остановке. Водитель высадил пассажиров, а сам огнетушителем потушил огонь, — сообщила первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова.

К счастью, никто не пострадал. По мнению чиновницы, на видео попал момент еще перед тем, как водитель потушил пламя огнетушителем.

Владелец автобусов, которые ездят по этому маршруту, — индивидуальный предприниматель. Он утверждает, что машина не старая, прошла необходимое техническое обслуживание и проверку перед рейсом. По предварительной информации, причиной возгорание стало замыкание в электропроводке. Автобус хотят починить и через несколько дней снова выпустить на маршрут.

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загорелся автобустранспортНекрасовский район
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
18 фев 2020 в 14:55

"прошел проверку перед рейсом"!))Кто-нибудь вообще в это верит?!В городе на основных маршрутах не факт, что проверяют, а тут вообще сел и поехал. И планирует починить и дальше ездить, до первых жертв, а там как карта ляжет.

ваш господин
18 фев 2020 в 14:50

а почему ветролет не загорелся во время мониторинга ?😁

гость
18 фев 2020 в 14:15

Мда... Раньше автобусы часто перегревались и начинали дымить, но хоть огнетушители были. Теперь возгорание стало относительной редкостью, и видимо кто-то из начальства решил, что огнетушитель - лишние расходы...