Тушили снегом: в Ярославской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Ярославской области вечером 17 февраля на ходу загорелся автобус. Произошло это в Некрасовском районе. Видео происшествия выложили пассажиры. На кадрах видно, что водитель бегает вокруг машины, из которой вырывается пламя, но ничего не может сделать. Мужчина даже кинул в огонь снега, но это не помогло.



— Вот так едем в поликлинику в поселок Некрасовское. Автобус горит, двери с трудом открыл, огнетушителя нет, закидывает огонь снежками. Деньги получают за проезд, а билетов никогда не дают. Автобусы в ужасном состоянии. Как проходят техосмотр, неизвестно. И всё время пугают, что если их не будет, то будем ходить пешком, — возмущаются люди в соцсетях.