Тушили снегом: в Ярославской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Ярославской области вечером 17 февраля на ходу загорелся автобус. Произошло это в Некрасовском районе. Видео происшествия выложили пассажиры. На кадрах видно, что водитель бегает вокруг машины, из которой вырывается пламя, но ничего не может сделать. Мужчина даже кинул в огонь снега, но это не помогло.
— Вот так едем в поликлинику в поселок Некрасовское. Автобус горит, двери с трудом открыл, огнетушителя нет, закидывает огонь снежками. Деньги получают за проезд, а билетов никогда не дают. Автобусы в ужасном состоянии. Как проходят техосмотр, неизвестно. И всё время пугают, что если их не будет, то будем ходить пешком, — возмущаются люди в соцсетях.
Шёпот улиц | Некрасовское (Ярославская область) / Vk.com
— Это автобус, который следует по маршруту Некрасовское — поселок Строитель. Возгорание произошло на остановке. Водитель высадил пассажиров, а сам огнетушителем потушил огонь, — сообщила первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова.
К счастью, никто не пострадал. По мнению чиновницы, на видео попал момент еще перед тем, как водитель потушил пламя огнетушителем.
Владелец автобусов, которые ездят по этому маршруту, — индивидуальный предприниматель. Он утверждает, что машина не старая, прошла необходимое техническое обслуживание и проверку перед рейсом. По предварительной информации, причиной возгорание стало замыкание в электропроводке. Автобус хотят починить и через несколько дней снова выпустить на маршрут.