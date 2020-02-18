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«Превратился в кучку железа»: в Ярославской области ищут сбежавшего с места ДТП водителя «Кадиллака»

Первые подробности громкого ДТП на трассе Рыбинск — Глебовское

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«Кадиллак» ехал в сторону Рыбинска

«Кадиллак» ехал в сторону Рыбинска

Сегодня около половины восьмого утра в Ярославской области на трассе Рыбинск — Глебовское произошло ДТП. В аварию угодил «Кадиллак». На скорости машина улетела в кювет, а затем врезалась в дерево.

— Искорёженный кузов джипа лежал в кювете, — рассказали очевидцы происшествия. — Автомобиль, можно сказать, превратился в кучку железа.

Но, к счастью, в ДТП никто из людей серьёзно не пострадал.

— Травмы получил 50-летний пассажир автомобиля «Кадилак Эскалейд», — сообщил начальник отдела по пропаганде ГИБДД Денис Фиялковский. — В настоящее время водитель устанавливается.

Гаишники уверены, что найдут водителя джипа

Гаишники уверены, что найдут водителя джипа

Куда делся водитель «Кадиллака», пока неизвестно. По предварительной информации, он попросту сбежал с места ДТП. Сотрудники ГИБДД уверены — найдут.

— Мы не первый день работаем, знаем, как быть в таких ситуациях, — говорят они.

Инспекторы рассматривают и версию, что водитель никуда не сбегал, а прикинулся пассажиром.

По официальным данным, пострадавшего мужчину из джипа медики направили на амбулаторное лечение. Его фамилию в правоохранительных органах не разглашают.

Ещё одно ДТП произошло накануне в центре Ярославля. Там легковушки разлетелись по тротуару.

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происшествияДТП
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КОММЕНТАРИИ (10)

гость
18 фев 2020 в 12:58

"...моя фамилия, слишком известна, что б её называть..." (с)
х/ф "Иван Васильевич, меняет профессию" р-р Л.Гайдай.

Гость
18 фев 2020 в 12:57

а я наивный подумал , что сегодня без ДТП обойдется, а не тут то было ...

den
18 фев 2020 в 12:55

ямы виноваты