«Превратился в кучку железа»: в Ярославской области ищут сбежавшего с места ДТП водителя «Кадиллака»

Сегодня около половины восьмого утра в Ярославской области на трассе Рыбинск — Глебовское произошло ДТП. В аварию угодил «Кадиллак». На скорости машина улетела в кювет, а затем врезалась в дерево.



— Искорёженный кузов джипа лежал в кювете, — рассказали очевидцы происшествия. — Автомобиль, можно сказать, превратился в кучку железа.



Но, к счастью, в ДТП никто из людей серьёзно не пострадал.



— Травмы получил 50-летний пассажир автомобиля «Кадилак Эскалейд», — сообщил начальник отдела по пропаганде ГИБДД Денис Фиялковский. — В настоящее время водитель устанавливается.