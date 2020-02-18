«Превратился в кучку железа»: в Ярославской области ищут сбежавшего с места ДТП водителя «Кадиллака»

Сегодня около половины восьмого утра в Ярославской области на трассе Рыбинск — Глебовское произошло ДТП. В аварию угодил «Кадиллак». На скорости машина улетела в кювет, а затем врезалась в дерево.
— Искорёженный кузов джипа лежал в кювете, — рассказали очевидцы происшествия. — Автомобиль, можно сказать, превратился в кучку железа.
Но, к счастью, в ДТП никто из людей серьёзно не пострадал.
— Травмы получил 50-летний пассажир автомобиля «Кадилак Эскалейд», — сообщил начальник отдела по пропаганде ГИБДД Денис Фиялковский. — В настоящее время водитель устанавливается.
Куда делся водитель «Кадиллака», пока неизвестно. По предварительной информации, он попросту сбежал с места ДТП. Сотрудники ГИБДД уверены — найдут.
— Мы не первый день работаем, знаем, как быть в таких ситуациях, — говорят они.
Инспекторы рассматривают и версию, что водитель никуда не сбегал, а прикинулся пассажиром.
По официальным данным, пострадавшего мужчину из джипа медики направили на амбулаторное лечение. Его фамилию в правоохранительных органах не разглашают.
Ещё одно ДТП произошло накануне в центре Ярославля. Там легковушки разлетелись по тротуару.