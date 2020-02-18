«Вся грязная, голова болит»: в Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда

Девушка позвонила в домофон, и в этот момент на нее сверху посыпались камни

В Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда. Происшествие случилось вечером в понедельник, 17 февраля, у дома № 33 корпус 2 на улице Пирогова.



— Я шла с работы. Когда позвонила в домофон своей квартиры, на меня упала часть козырька подъезда, — рассказала пострадавшая Светлана. — Вся грязная, голова болит, кружится. Думаю, от черепно-мозговой травмы спасла шапка.



Девушка была в травмпункте.



— Сказали, я вторая с такой травмой за сегодня из своего района. Первая тоже девушка, тоже крыша подъезда... Мне стыдно, что живу в таком городе, — добавила Светлана.

