«Вся грязная, голова болит»: в Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда

В Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда. Происшествие случилось вечером в понедельник, 17 февраля, у дома № 33 корпус 2 на улице Пирогова.
— Я шла с работы. Когда позвонила в домофон своей квартиры, на меня упала часть козырька подъезда, — рассказала пострадавшая Светлана. — Вся грязная, голова болит, кружится. Думаю, от черепно-мозговой травмы спасла шапка.
Девушка была в травмпункте.
— Сказали, я вторая с такой травмой за сегодня из своего района. Первая тоже девушка, тоже крыша подъезда... Мне стыдно, что живу в таком городе, — добавила Светлана.
Девушка также написала в соцсетях, что опасается, что куски козырька также могут упасть на детей или пенсионеров.
Ситуацию прокомментировал руководитель муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов:
— Опасные участки козырька сотрудники управляющей компании уже отбили, на ближайшее время запланирован ремонт.
Также у Светланы есть возможность обратиться с письменной претензией в управдом для получения компенсации за полученный ущерб.
Напомним, в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.