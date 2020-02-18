18 февраля вторник
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.31
eur 68.62
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.31
eur 68.62

Все новости

Все новости
Происшествия

«Вся грязная, голова болит»: в Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда

Происшествие случилось во Фрунзенском районе

874
2 Обсудить

Поделиться

Девушка позвонила в домофон, и в этот момент на нее сверху посыпались камни

Девушка позвонила в домофон, и в этот момент на нее сверху посыпались камни

В Ярославле на девушку рухнул козырек подъезда. Происшествие случилось вечером в понедельник, 17 февраля, у дома № 33 корпус 2 на улице Пирогова.

— Я шла с работы. Когда позвонила в домофон своей квартиры, на меня упала часть козырька подъезда, — рассказала пострадавшая Светлана. — Вся грязная, голова болит, кружится. Думаю, от черепно-мозговой травмы спасла шапка.

Девушка была в травмпункте.

— Сказали, я вторая с такой травмой за сегодня из своего района. Первая тоже девушка, тоже крыша подъезда... Мне стыдно, что живу в таком городе, — добавила Светлана.

Девушка опасается, что могут быть еще пострадавшие

Девушка опасается, что могут быть еще пострадавшие

Девушка также написала в соцсетях, что опасается, что куски козырька также могут упасть на детей или пенсионеров.

Ситуацию прокомментировал руководитель муниципальной жилищной инспекции Антон Кириллов:

— Опасные участки козырька сотрудники управляющей компании уже отбили, на ближайшее время запланирован ремонт.

От козырька отвалился довольно увесистый кусок

От козырька отвалился довольно увесистый кусок

Также у Светланы есть возможность обратиться с письменной претензией в управдом для получения компенсации за полученный ущерб.

Напомним, в Рыбинске 8-летняя девочка провалилась в двухметровый колодец. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рухнул козырек подъездадевушкамуниципальная жилищная инспекцияАнтон Кириллов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
18 фев 2020 в 12:07

Это новый вариант прорыва - отрыв.