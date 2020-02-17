На сообщение о ЧП в студенческом общежитии в Ярославле примчались спасатели: что произошло

Сегодня днём на Которосльную набережную в Ярославле примчались несколько бригад спасателей. Сотрудники МЧС прибыли сюда из-за сообщения о ЧП в студенческом общежитии
— Сработала пожарная сигнализация, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Но оказалось, что это была ложная тревога.
В университете подтвердили, что ничего страшного не произошло.
— О том, что тревога ложная, стало понятно почти сразу, — рассказали в пресс-службе вуза. — Поэтому людей эвакуировать не пришлось.
Но не обошлось без эвакуации недавно в одном из торговых центров в Ростове Великом. Ранее мы рассказывали подробности этой истории.