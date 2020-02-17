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На сообщение о ЧП в студенческом общежитии в Ярославле примчались спасатели: что произошло

В МЧС и университете рассказали, что там произошло на самом деле

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Спасатели примчались к общежитию из-за сработавшей пожарной сигнализации

Спасатели примчались к общежитию из-за сработавшей пожарной сигнализации

Сегодня днём на Которосльную набережную в Ярославле примчались несколько бригад спасателей. Сотрудники МЧС прибыли сюда из-за сообщения о ЧП в студенческом общежитии № 2 ЯГПУ имени Ушинского.

— Сработала пожарная сигнализация, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Но оказалось, что это была ложная тревога.

К студенческому общежитию приехали сразу несколько бригад пожарных

В университете подтвердили, что ничего страшного не произошло. 

— О том, что тревога ложная, стало понятно почти сразу, — рассказали в пресс-службе вуза. — Поэтому людей эвакуировать не пришлось.

Но не обошлось без эвакуации недавно в одном из торговых центров в Ростове Великом. Ранее мы рассказывали подробности этой истории.

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ЧПобразованиестуденты
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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
17 фев 2020 в 21:50

Отличная новость. Что произошло? Ничего!