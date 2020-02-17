На сообщение о ЧП в студенческом общежитии в Ярославле примчались спасатели: что произошло

Сегодня днём на Которосльную набережную в Ярославле примчались несколько бригад спасателей. Сотрудники МЧС прибыли сюда из-за сообщения о ЧП в студенческом общежитии № 2 ЯГПУ имени Ушинского.



— Сработала пожарная сигнализация, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Но оказалось, что это была ложная тревога.

