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Труп на тротуаре: в Ярославле на улице умер мужчина

Следственный комитет проводит проверку

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В Ярославле на улице умер мужчина. Его личность устанавливается

В Ярославле на улице умер мужчина. Его личность устанавливается

Сегодня, 17 февраля, в Ярославле прямо на улице умер мужчина. Его фото очевидцы выложили в соцсети. Происшествие случилось на улице Носкова. Автор фото сообщил, что рядом с телом находился велосипед. Что произошло, пока не ясно. Но, судя по всему, смерть мужчины не была насильственной, так как никаких признаков этого на теле не обнаружили.

— По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Личность погибшего устанавливается, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Напомним, в Рыбинске в пожарах в выходные погибли трое человек.

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трупумер на улицеСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
17 фев 2020 в 17:48

может это все таки пропащий мэр?

гость
17 фев 2020 в 17:17

все когда нибудь умрём

гость
17 фев 2020 в 18:59

шел,упал,очнулся,уже на небесах