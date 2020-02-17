Труп на тротуаре: в Ярославле на улице умер мужчина

Сегодня, 17 февраля, в Ярославле прямо на улице умер мужчина. Его фото очевидцы выложили в соцсети. Происшествие случилось на улице Носкова. Автор фото сообщил, что рядом с телом находился велосипед. Что произошло, пока не ясно. Но, судя по всему, смерть мужчины не была насильственной, так как никаких признаков этого на теле не обнаружили.

— По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Личность погибшего устанавливается, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

