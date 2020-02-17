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Ушла с одной сумочкой: в Ярославле ищут женщину с татуировкой с иероглифами

Наталья Березина пропала две недели назад

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Наталья ушла, взяв с собой лишь сумочку&nbsp;

Наталья ушла, взяв с собой лишь сумочку 

В Ярославле уже две недели ищут Наталью Березину, которая вышла из дома в Красноперекопском районе 3 февраля и пропала.

Наталье на вид 45–50 лет. Она среднего роста, 165 сантиметров, худощавого телосложения. У неё черные волосы ниже плеч, карие глаза.

— Одета была в черную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, а на голове — зелёный платок. При себе у женщины была коричневая сумка, — сообщил поисковый отряд «ЯрСпас».

Из особых примет примечательна татуировка на правой руке: от кисти до локтя у женщины набиты иероглифы. В розыск объявили родственники пропавшей, сообщив, что с того дня Наталью не видели ни на работе, ни у друзей. 

Если вы видели Наталью, сообщите, пожалуйста, по телефону: 8 910 964-08-38.

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Пропала женщина
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
17 фев 2020 в 16:16

предпенсионерка пошла за справедливостью или в бюро по трудоустройству 😁

Деолигия
17 фев 2020 в 16:12

"а ещё я сделаю себе тату -Унаги Маки - это мои любимые роллы")))