Ушла с одной сумочкой: в Ярославле ищут женщину с татуировкой с иероглифами

Наталья ушла, взяв с собой лишь сумочку

В Ярославле уже две недели ищут Наталью Березину, которая вышла из дома в Красноперекопском районе 3 февраля и пропала.



Наталье на вид 45–50 лет. Она среднего роста, 165 сантиметров, худощавого телосложения. У неё черные волосы ниже плеч, карие глаза.



— Одета была в черную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, а на голове — зелёный платок. При себе у женщины была коричневая сумка, — сообщил поисковый отряд «ЯрСпас».



Из особых примет примечательна татуировка на правой руке: от кисти до локтя у женщины набиты иероглифы. В розыск объявили родственники пропавшей, сообщив, что с того дня Наталью не видели ни на работе, ни у друзей.

