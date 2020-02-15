«Машину закрутило»: свидетели рассказали, как столкнулись автобус и легковушка в Ярославле

При столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека

В субботу, 15 февраля, в Ярославле у зоопарка столкнулись легковая машина «Форд-Фокус» и автобус с пассажирами. ДТП случилось в 6 часов 30 минут. Свидетели написали в соцсетях, как произошла авария.



— Там машину с молодой парочкой закрутило на дороге, и она влетела в лобовое автобуса, — сообщила Полина Смирнова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».



Также очевидцы происшествия выдвинули версию, что парень и девушка в легковушке были пьяными. Но официально этому пока подтверждения нет.