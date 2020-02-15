«Машину закрутило»: свидетели рассказали, как столкнулись автобус и легковушка в Ярославле

В субботу, 15 февраля, в Ярославле у зоопарка столкнулись легковая машина «Форд-Фокус» и автобус с пассажирами. ДТП случилось в 6 часов 30 минут. Свидетели написали в соцсетях, как произошла авария.
— Там машину с молодой парочкой закрутило на дороге, и она влетела в лобовое автобуса, — сообщила Полина Смирнова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».
Также очевидцы происшествия выдвинули версию, что парень и девушка в легковушке были пьяными. Но официально этому пока подтверждения нет.
Наталья Новикова, «Жесть Ярославль» / Vk.com
При этом водители пишут, что в этом месте дорога часто бывает обледеневшей.
— Скорость надо выбирать исходя из дорожного покрытия, погодных условий, сцепления колес с дорогой. Там это не первый случай, — сообщил Андрей Олофинский.
Напомним, в аварии пострадало три человека. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.