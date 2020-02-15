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«Машину закрутило»: свидетели рассказали, как столкнулись автобус и легковушка в Ярославле

В ДТП пострадали три человека

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При столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека

При столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека

В субботу, 15 февраля, в Ярославле у зоопарка столкнулись легковая машина «Форд-Фокус» и автобус с пассажирами. ДТП случилось в 6 часов 30 минут. Свидетели написали в соцсетях, как произошла авария.

— Там машину с молодой парочкой закрутило на дороге, и она влетела в лобовое автобуса, — сообщила Полина Смирнова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Также очевидцы происшествия выдвинули версию, что парень и девушка в легковушке были пьяными. Но официально этому пока подтверждения нет.

Наталья Новикова, «Жесть Ярославль» / Vk.com

При этом водители пишут, что в этом месте дорога часто бывает обледеневшей.

— Скорость надо выбирать исходя из дорожного покрытия, погодных условий, сцепления колес с дорогой. Там это не первый случай, — сообщил Андрей Олофинский.

Напомним, в аварии пострадало три человека. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

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ДТП с автобусомпострадали три человека
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
15 фев 2020 в 20:53

явно не минует всему виной😁