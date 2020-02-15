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Грузовик смял легковушку на трассе в Ярославской области

Жуткое фото с места ДТП

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Каким-то чудом в аварии никто не пострадал

Каким-то чудом в аварии никто не пострадал

Серьезное ДТП произошло 15 февраля в Ярославской области. Около 6 часов 30 минут на 183-м километре трассы Москва — Холмогоры в Ростовском районе недалеко от поселка Петровский столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовая «Скания». Легковушкой управлял 44-летний водитель, за рулем фуры был 29-летний мужчина.

От удара «Ниссан» буквально смяло. Однако каким-то чудом водитель легковушки остался жив и невредим. 

— В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 15 февраля в Ярославле столкнулись автобус и легковушка. Три человека пострадали.

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ДТПавария
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
15 фев 2020 в 16:12

а вот если бы была на легковушке светоотражающая наклейка 😁