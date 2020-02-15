Грузовик смял легковушку на трассе в Ярославской области

Каким-то чудом в аварии никто не пострадал

Серьезное ДТП произошло 15 февраля в Ярославской области. Около 6 часов 30 минут на 183-м километре трассы Москва — Холмогоры в Ростовском районе недалеко от поселка Петровский столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и грузовая «Скания». Легковушкой управлял 44-летний водитель, за рулем фуры был 29-летний мужчина.

От удара «Ниссан» буквально смяло. Однако каким-то чудом водитель легковушки остался жив и невредим.

— В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.