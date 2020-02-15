В Ярославле автобус столкнулся с легковушкой: пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

Сегодня, 15 февраля, в Заволжском районе Ярославля столкнулись автобус ПАЗ с пассажирами и легковой автомобиль «Форд-Фокус». ДТП произошло около 6 часов 30 минут в районе Шевелюхи у зоопарка.



— В результате ДТП в больницу были доставлены 34-летняя женщина-водитель автобуса и 77-летняя пассажирка. Также пострадала пассажирка автомобиля — 21-летняя девушка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



По предварительной информации, травмы у пострадавших не очень тяжелые. После осмотра всех отпустили на амбулаторное лечение.

