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В Ярославле автобус столкнулся с легковушкой: пострадали три человека

Первая информация с места ДТП в Заволжском районе

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Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Ярославле

Сегодня, 15 февраля, в Заволжском районе Ярославля столкнулись автобус ПАЗ с пассажирами и легковой автомобиль «Форд-Фокус». ДТП произошло около 6 часов 30 минут в районе Шевелюхи у зоопарка.

— В результате ДТП в больницу были доставлены 34-летняя женщина-водитель автобуса и 77-летняя пассажирка. Также пострадала пассажирка автомобиля — 21-летняя девушка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, травмы у пострадавших не очень тяжелые. После осмотра всех отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники ДПС ГИБДД еще работают на месте ДТП, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ДТПавтобус
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
15 фев 2020 в 11:46

это уже не удивляет - это норма 😁