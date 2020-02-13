В Рыбинске уже плюс 8 сантиметров: вода в Волге снова поднимается

В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров. Этот факт констатировали 13 февраля на заседании рабочей группы региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Не исключено, что причиной стало решение Рыбинской ГЭС увеличить сбросы. Сейчас они составляют 1700 кубометров в секунду. Цель энергетиков — довести их до 1900 кубометров в секунду.
В Тутаеве, Ярославском и Некрасовском районах вода пока опускается. В Ярославле уровень Волги также понизился до 85,97 метра по балтийской системе. Это на три сантиметра ниже неблагоприятной отметки. Но увеличение сбросов вызывает беспокойство у специалистов.
— Несмотря на то что уровень воды в Волге на сегодня стабилен, в районе Некрасовского района сохраняются ледовые заторные явления, процесс размыва идет медленно, — отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. — Нам необходимо принять все меры, чтобы не допустить повторения ситуации с подтоплением территорий.
Ярославская область направила в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о сохранении режима мощности Рыбинской ГЭС на уровне 1500 кубометров в секунду. Для всестороннего анализа гидрологической ситуации в регионе принято решение привлечь специалистов Государственного гидрологического института Санкт-Петербурга. По итогам исследований будут определены возможности механической ликвидации ледовых заторных явлений.