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Происшествия Подтопления

В Рыбинске уже плюс 8 сантиметров: вода в Волге снова поднимается

ГЭС увеличила сбросы

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В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров, в Ярославле пока ситуация стабильна

В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров, в Ярославле пока ситуация стабильна

В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров. Этот факт констатировали 13 февраля на заседании рабочей группы региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Не исключено, что причиной стало решение Рыбинской ГЭС увеличить сбросы. Сейчас они составляют 1700 кубометров в секунду. Цель энергетиков — довести их до 1900 кубометров в секунду.

В Тутаеве, Ярославском и Некрасовском районах вода пока опускается. В Ярославле уровень Волги также понизился до 85,97 метра по балтийской системе. Это на три сантиметра ниже неблагоприятной отметки. Но увеличение сбросов вызывает беспокойство у специалистов.

— Несмотря на то что уровень воды в Волге на сегодня стабилен, в районе Некрасовского района сохраняются ледовые заторные явления, процесс  размыва идет медленно, — отметил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. — Нам необходимо принять все меры, чтобы не допустить повторения ситуации с подтоплением территорий.

Ярославская область направила в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о сохранении режима мощности Рыбинской ГЭС на уровне 1500 кубометров в секунду. Для всестороннего анализа гидрологической ситуации в регионе принято решение привлечь специалистов Государственного гидрологического института Санкт-Петербурга. По итогам исследований будут определены возможности механической ликвидации ледовых заторных явлений.

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потопнаводнениеВолга Рыбинская ГЭС
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КОММЕНТАРИИ (6)

13 фев 2020 в 20:46

Губернатор Миронов,заводи вертолёт,пора имитировать бурную деятельность.

Гость
13 фев 2020 в 21:22

Это месть за утопленный желтый ресторан! 😁

Гость
13 фев 2020 в 20:05

По быстрее бы мэр вернулся. Наведёт порядок.