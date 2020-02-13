В Рыбинске уже плюс 8 сантиметров: вода в Волге снова поднимается

В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров, в Ярославле пока ситуация стабильна

В Рыбинске уровень воды в Волге повысился на восемь сантиметров. Этот факт констатировали 13 февраля на заседании рабочей группы региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Не исключено, что причиной стало решение Рыбинской ГЭС увеличить сбросы. Сейчас они составляют 1700 кубометров в секунду. Цель энергетиков — довести их до 1900 кубометров в секунду.

В Тутаеве, Ярославском и Некрасовском районах вода пока опускается. В Ярославле уровень Волги также понизился до 85,97 метра по балтийской системе. Это на три сантиметра ниже неблагоприятной отметки. Но увеличение сбросов вызывает беспокойство у специалистов.