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Влетел в светофор: в Ярославле инспекторы ГИБДД ищут спровоцировавшего ДТП водителя. Видео

Стали известны подробности происшествия

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ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина

ДТП произошло на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина

В Ярославле автомобилисты обсуждают ДТП, которое произошло на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Судя по кадрам, появившимся в интернете, белая «Мазда» влетела в светофор после того, как её водитель попытался объехать другую легковушку, внезапно возникшую на пути.

— Водитель тёмной машины не убедился в безопасности манёвра и спровоцировал ДТП, — считает активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — А затем он просто уехал, даже не поинтересовавшись состоянием водителя и пассажиров другой машины. Это низко и подло.

Видео: «Безопасный регион»

Водитель «Мазды» решил, видимо, простить водителя выехавшей перед ним машины, так как в ГИБДД обращаться не стал. А потому инспекторы оформили ДТП как «наезд на препятствие».

— Наши сотрудники вызвали водителя «Мазды» для подачи заявления, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Скорее всего, после того, как он напишет заявление, указав, что ДТП случилось из-за автомобиля, создавшего ему препятствие, дело по факту наезда на препятствие прекратят и возбудят административное дело в отношении водителя тёмной машины.

В другом ДТП с участием троллейбуса, которое произошло накануне в Ярославле, пострадала женщина. Её с места происшествия увезли в больницу врачи скорой помощи.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Деолигия
13 фев 2020 в 16:07

ага, ну Мазда то вообще не нарушала скоростной режим, да??? не надо своих выгораживать... он куда летел, на пожар или на вокзал опаздывал???

Яков Моисеевич
13 фев 2020 в 16:28

Надо было бить...

Серега
13 фев 2020 в 16:10

На темном авто реальный "тормоз" , наркоман или женщина.