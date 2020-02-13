Влетел в светофор: в Ярославле инспекторы ГИБДД ищут спровоцировавшего ДТП водителя. Видео

— Водитель тёмной машины не убедился в безопасности манёвра и спровоцировал ДТП, — считает активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. — А затем он просто уехал, даже не поинтересовавшись состоянием водителя и пассажиров другой машины. Это низко и подло.

В Ярославле автомобилисты обсуждают ДТП, которое произошло на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Судя по кадрам, появившимся в интернете, белая «Мазда» влетела в светофор после того, как её водитель попытался объехать другую легковушку, внезапно возникшую на пути.

Водитель «Мазды» решил, видимо, простить водителя выехавшей перед ним машины, так как в ГИБДД обращаться не стал. А потому инспекторы оформили ДТП как «наезд на препятствие».



— Наши сотрудники вызвали водителя «Мазды» для подачи заявления, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.



Скорее всего, после того, как он напишет заявление, указав, что ДТП случилось из-за автомобиля, создавшего ему препятствие, дело по факту наезда на препятствие прекратят и возбудят административное дело в отношении водителя тёмной машины.



В другом ДТП с участием троллейбуса, которое произошло накануне в Ярославле, пострадала женщина. Её с места происшествия увезли в больницу врачи скорой помощи.

