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Происшествия

В Ярославле спасатели со льда Волги увели четверых детей

Игры школьников могли привести к трагедии

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Детей увели с тонкого льда Волги

Детей увели с тонкого льда Волги

11 февраля около 15 часов спасателям «Центра гражданской защиты» Ярославля поступило сообщение о детях, которые бегали по льду Волги на улице Портовой. Учитывая, что лед сейчас непрочный, такие игры могли закончиться трагедией.

— Это были ученики близлежащей школы. Ребятам велели выйти на берег, разъяснили опасность их поведения, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.

Спасатели напомнили, что из-за погоды структура льда на водоемах Ярославля сейчас неоднородна. Также они порекомендовали родителям рассказать свои детям о том, что выходить на лед сейчас опасно.

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ЦГЗВолгапроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
12 фев 2020 в 12:33

Пусть бы плыли