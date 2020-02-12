В Ярославле спасатели со льда Волги увели четверых детей

11 февраля около 15 часов спасателям «Центра гражданской защиты» Ярославля поступило сообщение о детях, которые бегали по льду Волги на улице Портовой. Учитывая, что лед сейчас непрочный, такие игры могли закончиться трагедией.



— Это были ученики близлежащей школы. Ребятам велели выйти на берег, разъяснили опасность их поведения, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.



Спасатели напомнили, что из-за погоды структура льда на водоемах Ярославля сейчас неоднородна. Также они порекомендовали родителям рассказать свои детям о том, что выходить на лед сейчас опасно.

