В Ярославской области рыбак выжил, два дня просидев в лесу на морозе

Потерявшегося в Ярославской области рыбака искали почти трое суток Фото: «Лиза Алерт» / Vk.com

В Ярославской области нашелся рыбак, который почти трое суток плутал в лесу. И это при том, что температура на улице опускалась до минус 15 градусов. Происшествие случилось под Рыбинском. 6 февраля 63-летний Михаил Чекин поехал с другом на рыбалку на Рыбинское водохранилище, расположились недалеко от деревни Легково. Когда решили возвращаться, друг пошел к машине чуть раньше. А Михаил Константинович немного задержался и... заплутал.

— 6 февраля в 18:30 полиция передала в отряд заявку на поиск. Михаил Константинович Чекин позвонил в 112, сообщил, что заблудился в лесу. Телефон на морозе выключился, связи с ним не было, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Ситуация осложнялась тем, что, по данным родных, у мужчины не было с собой таблеток, без которых ему могло стать плохо.

В 21 час волонтеры выехали на поиски мужчины. Начали прочесывать побережье и подъездные дороги к водохранилищу. На помощь поисковикам пришли местные жители. Через два часа поисков волонтеры наткнулись на следы на снегу, петляющие от воды к лесу и обратно. Правда, погода ночью совсем испортилась — начался сильный снежный буран. В итоге из-за метели следы были потеряны. В 04:50 утра 7 февраля поиски решено было прервать. А в 6 часов Михаил Константинович вышел на связь с женой — на телефоне скопился небольшой заряд. На один звонок хватило. — Муж позвонил, все хорошо, едет домой, — сообщила женщина.



Поиски велись днем и ночью Фото: «Лиза Алерт» / Vk.com

Все с облегчением выдохнули. Но, как оказалось, рано. Прошло несколько часов, а мужчина так и не объявился. Стало понятно, что что-то пошло не так... Поисковики вновь начали работу — обзванивали больницы, распространяли ориентировки, прочесывали на машинах предполагаемый маршрут следования рыбака. 8 февраля вдруг снова звонок от пропавшего. На этот раз он сообщил, что направляется с Судоверфи на рыбинский вокзал. Еще около получаса томительного ожидания и из подъехавшей машины вышел Михаил Чекин. Оказалось, по дороге его подобрал рыболов и подбросил к вокзалу.

То, что мужчина пробыл на улице почти трое суток и остался жив и здоров, — какое-то чудо!

— Всё это время я двигался. Шёл не спеша, то заходя в лес, то выходя на водохранилище. Днем 7 февраля увидел на море рыбака. Попросил у него телефон, чтобы позвонить жене. Набрал на сотовый и домашний, но трубку никто не снял. Отдал телефон и пошёл дальше. Вернулся к берегу. Прошёл примерно 18 километров. Вышел в районе Свингино. На остановке попросил у прохожего телефон и позвонил жене. А таблетки, которые были нужны, я купил еще по пути на рыбалку, — рассказал после приключения Михаил Константинович.



Долгожданная встреча с женой Фото: «Лиза Алерт» / Vk.com