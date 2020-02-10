В Таиланде столкнулись два катера с туристами из России. Погибли двое детей

Катер с российскими туристами столкнулся с катером, на борту которого были жители Таиланда

Утром 10 февраля на Пхукете столкнулись два скоростных катера. Как сообщает The Phuket News, на одном катере был тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Два человека погибли. По данным местной полиции, погибшие — два ребенка из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.



В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости».