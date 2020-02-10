10 февраля понедельник
СЕЙЧАС +0°С
usd 63.47
eur 69.63
СЕЙЧАС +0°С
usd 63.47
eur 69.63

Все новости

Все новости
Происшествия

В Таиланде столкнулись два катера с туристами из России. Погибли двое детей

Авария произошла на острове Пхукет

1 354
2 Обсудить

Поделиться

Катер с российскими туристами столкнулся с катером, на борту которого были жители Таиланда

Катер с российскими туристами столкнулся с катером, на борту которого были жители Таиланда

Утром 10 февраля на Пхукете столкнулись два скоростных катера. Как сообщает The Phuket News, на одном катере был тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Два человека погибли. По данным местной полиции, погибшие — два ребенка из России, 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

В больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии, уточняет РИА «Новости».

Более 20 человек доставлены в больницы

Более 20 человек доставлены в больницы

Российское посольство выясняет, что с туристами

Российское посольство выясняет, что с туристами

Представитель российского посольства в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что сотрудники консульского отдела на Пхукете сейчас объезжают больницы острова, где находятся пострадавшие россияне, выясняя информацию об их состоянии и необходимой помощи.

Если среди пострадавших или очевидцев есть ваши знакомые, напишите нам на редакционную почту: rednwes@iportal.ru.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Таиландрусские туристы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
10 фев 2020 в 11:17

Тайцам лишь бы деньги получить,как и на остальных безвизовых курортах.

ваш господин
10 фев 2020 в 09:10

надо было продать в тайланд детские удерживающие кресла