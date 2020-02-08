«Проснулся от страшного воя»: в Ярославле пёс вместо спасателей предупредил хозяина о ЧП

Пёс Гаврик первым заподозрил Фото: Александр Фролов

Жители затопленных садоводств говорят, что вода до сих пор не отступает от их домов, а только постепенно прибывает. Некоторым людям пришлось переехать, ведь затопило не только участки, но и сами дома.

Один из пострадавших от потопа — 53-летний Алексей Хмельницкий теперь живёт у родственников. Больше всего он возмущён из-за того, что людей никто не предупредил о надвигающемся ЧП, ведь можно было успеть спасти кучу ценных вещей, которые уничтожила вода.

- Были какие-то сообщения о подтоплениях прибрежных территорий в СМИ, но никаких официальных предупреждений о том, что может случиться такой масштабный потоп нигде не было, - рассказал зять хозяина затопленного дома Александр Фролов. - Тесть рассказал, что в ночь на 6 февраля он проснулся от страшного воя собаки, и вышел из дома, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Участок уже ушёл под воду, будку залило. Гаврик забрался на крышу будки и выл, стоя на ней.



Вода залила не только участок, но и весь дом, в котором жил Алексей Хмельницкий Фото: Александр Фролов

Сейчас Алексей Хмельницкий с родственниками пытается найти того, кто виноват в случившемся, чтобы обратиться с иском в суд. Он намерен возместить ущерб.

- Мы звонили во всевозможные инстанции, но везде не говорили никакой конкретики и пытались перекинуть ответственность друг на друга, - вздыхает Александр Фролов. Спасатели же уверяют, что даже и представить себе не могли, что произойдёт такое.

- Это стало неожиданностью, - доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. - Первое предупреждение поступило неделю назад. Но там было сказано о незначительных подтоплениях. Потом события стали развиваться стремительно.

Подтопления начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная в Ярославле. Этот зимний потоп в регионе стал самым крупным за всё время существования Рыбинской ГЭС. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот. По данным МЧС, затопило три дачных посёлка: «Мономер», «Мичурино» и «Волгу», а также деревню Ивановский перевоз. Но люди сообщают в редакцию, что масштаб катастрофы намного больше.

К домам в садоводческих товариществах сейчас подобраться непросто Видео: Елена Вахрушева