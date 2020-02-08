«Проснулся от страшного воя»: в Ярославле пёс вместо спасателей предупредил хозяина о ЧП

Жители затопленных садоводств говорят, что вода до сих пор не отступает от их домов, а только постепенно прибывает. Некоторым людям пришлось переехать, ведь затопило не только участки, но и сами дома.
Один из пострадавших от потопа — 53-летний Алексей Хмельницкий теперь живёт у родственников. Больше всего он возмущён из-за того, что людей никто не предупредил о надвигающемся ЧП, ведь можно было успеть спасти кучу ценных вещей, которые уничтожила вода.
- Были какие-то сообщения о подтоплениях прибрежных территорий в СМИ, но никаких официальных предупреждений о том, что может случиться такой масштабный потоп нигде не было, - рассказал зять хозяина затопленного дома Александр Фролов. - Тесть рассказал, что в ночь на 6 февраля он проснулся от страшного воя собаки, и вышел из дома, чтобы посмотреть, всё ли в порядке. Участок уже ушёл под воду, будку залило. Гаврик забрался на крышу будки и выл, стоя на ней.
Сейчас Алексей Хмельницкий с родственниками пытается найти того, кто виноват в случившемся, чтобы обратиться с иском в суд. Он намерен возместить ущерб.
- Мы звонили во всевозможные инстанции, но везде не говорили никакой конкретики и пытались перекинуть ответственность друг на друга, - вздыхает Александр Фролов.
Спасатели же уверяют, что даже и представить себе не могли, что произойдёт такое.
- Это стало неожиданностью, - доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. - Первое предупреждение поступило неделю назад. Но там было сказано о незначительных подтоплениях. Потом события стали развиваться стремительно.
Подтопления начались ещё в конце января. 31-го числа под воду ушла Волжская набережная в Ярославле. Этот зимний потоп в регионе стал самым крупным за всё время существования Рыбинской ГЭС. Тогда в «РусГидро» объясняли, что потихоньку понижают уровень воды в водохранилище, чтобы подготовить его к весне. Но дело приняло серьёзный оборот. По данным МЧС, затопило три дачных посёлка: «Мономер», «Мичурино» и «Волгу», а также деревню Ивановский перевоз. Но люди сообщают в редакцию, что масштаб катастрофы намного больше.
Центр Ярославля тоже затопило основательно — Волжская набережная ушла под воду вместе с лавочками на нижнем ярусе. На Тверицкой набережной видны лишь столбики, к которым летом на пляже крепят сетку для волейбола. Несладко пришлось утром и автомобилистам — там не каждая машина смогла проехать. Этим территориям теперь потребуется серьёзное восстановление.
Депутаты Ярославской областной думы бьют тревогу — они уверены, что из-за потопа в регионе срочно необходимо вводить режим ЧС.
«В зоне подтопления уже находятся жилые дома, и жители вынуждены их покидать. Специалисты отмечают, что в Ярославле уровень воды находится в метре до критической отметки. В случае, если вода поднимется выше чем 88 метров по Балтийской системе, под удар попадут уже и многоэтажные дома, в том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и других», - говорится в обращении депутатов к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.
В МЧС по Ярославской области констатировали, что за 6 февраля уровень воды в Волге в Ярославле поднялся до неблагоприятного уровня — 86,88 метра балтийской системы. В Рыбинске ситуация еще хуже — 88,05 метра. Ведомство сообщило о двух подтопленных домах в поселке Волга, где живет семь человек, в том числе трое детей, и более 330 садовых участках — в товариществах «Мономер», «Заволжье» Ярославского района, «Имени Мичурина» и «Волге» в Ярославле. Также затопило два участка в строящемся коттеджном поселке в деревне Ивановский перевоз на реке Пахме.