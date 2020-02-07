Губернатор Дмитрий Миронов оценит масштабы затопления Ярославля с вертолета.

— Да, уровень воды высокий. Но не достиг критической отметки. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить негативного развития ситуации. Принято решение дополнительно уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла. На Нижегородском, наоборот, увеличить. Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Именно он не дает стабилизировать ситуацию. Оценить его размеры поможет разведка с воздуха. Приму в ней участие вместе со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС, — сообщил Дмитрий Миронов на своей страничке в «Фейсбуке».

Также Миронов добавил, что в области введен режим повышенной готовности. Действовать решили по планам для ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработанных для весеннего половодья. Сейчас замеры уровня воды ведутся каждые три часа. При этом Миронов попросил жителей и СМИ не поддаваться панике.



— Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, — сказал он.



Напомним, подтопления в Ярославле и Ярославском районе начались примерно неделю назад. Сейчас ситуация близка к критической. Специалисты назвали главные причины катастрофы.

