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Происшествия Подтопления

Губернатор Дмитрий Миронов оценит масштабы затопления Ярославля с вертолета

Глава региона призвал жителей не поддаваться панике

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Губернатор просит ярославцев не паниковать

Губернатор просит ярославцев не паниковать

Губернатор Дмитрий Миронов оценит масштабы затопления Ярославля с вертолета.

— Да, уровень воды высокий. Но не достиг критической отметки. Принимаем все возможные меры, чтобы не допустить негативного развития ситуации. Принято решение дополнительно уменьшить сбросы с Рыбинского гидроузла. На Нижегородском, наоборот, увеличить. Это, по общему мнению, поможет размыть ледовый затор на границе Ярославского и Некрасовского районов. Именно он не дает стабилизировать ситуацию. Оценить его размеры поможет разведка с воздуха. Приму в ней участие вместе со специалистами по гидрологии и сотрудниками МЧС, — сообщил Дмитрий Миронов на своей страничке в «Фейсбуке».

Также Миронов добавил, что в области введен режим повышенной готовности. Действовать решили по планам для ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработанных для весеннего половодья. Сейчас замеры уровня воды ведутся каждые три часа. При этом Миронов попросил жителей и СМИ не поддаваться панике.

— Будем спокойно и конструктивно решать все вопросы, — сказал он.

Напомним, подтопления в Ярославле и Ярославском районе начались примерно неделю назад. Сейчас ситуация близка к критической. Специалисты назвали главные причины катастрофы. 

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потопВолга вышла из береговгубернатор Дмитрий Миронов
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КОММЕНТАРИИ (10)

ваш господин
7 фев 2020 в 15:08

прилетит вдруг волшебник голубой в вертолете и активно восхвалит едро😁

Васек
7 фев 2020 в 15:25

Так с высокой колокольни, лучше видно.

Гость
7 фев 2020 в 15:23

да с вертолета много увидит, когда сегодня все замерзло и снегом замело. Сел бы в свой жип и проехал бы по местам затоплений, заодно и дороги проинспектировал