Прокуратура проверит действия властей и МЧС во время затопления

Главный прокурор Ярославской области назначил проверку работы чиновников и спасателей регионального управления МЧС во время подтоплений.
Уже несколько дней СМИ сообщают о разливе Волги, река топит дачные посёлки, набережную в Ярославле — под воду ушла Стрелка.
— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях, — уточнили цель проверки в областной прокуратуре.
Проверка будет длиться несколько дней. Теперь за ситуацией с разливом Волги будут следить также в прокуратуре.
А мы собираем всю информацию в хронике о том, какие районы уже затопило, какие в опасности и что делается для того, чтобы Волга перестала разливаться.