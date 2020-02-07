Прокуратура проверит действия властей и МЧС во время затопления

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях, — уточнили цель проверки в областной прокуратуре.

Уже несколько дней СМИ сообщают о разливе Волги , река топит дачные посёлки, набережную в Ярославле — под воду ушла Стрелка.

Проверка будет длиться несколько дней. Теперь за ситуацией с разливом Волги будут следить также в прокуратуре.

А мы собираем всю информацию в хронике о том, какие районы уже затопило, какие в опасности и что делается для того, чтобы Волга перестала разливаться.