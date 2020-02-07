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Происшествия Подтопления

Прокуратура проверит действия властей и МЧС во время затопления

В Ярославской области есть первые пострадавшие от разлива Волги

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Прокурор области заинтересовался жалобами о подтоплениях&nbsp;

Прокурор области заинтересовался жалобами о подтоплениях 

Главный прокурор Ярославской области назначил проверку работы чиновников и спасателей регионального управления МЧС во время подтоплений. 

Уже несколько дней СМИ сообщают о разливе Волги, река топит дачные посёлки, набережную в Ярославле — под воду ушла Стрелка. 

— Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о последствиях паводка. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего защиту прав граждан в чрезвычайных ситуациях, — уточнили цель проверки в областной прокуратуре. 

Проверка будет длиться несколько дней. Теперь за ситуацией с разливом Волги будут следить также в прокуратуре. 

А мы собираем всю информацию в хронике о том, какие районы уже затопило, какие в опасности и что делается для того, чтобы Волга перестала разливаться.

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ПодтоплениеВолга
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КОММЕНТАРИИ (12)

Гость
7 фев 2020 в 13:58

Точнее БЕЗДЕЙСТВИЕ

Гость
7 фев 2020 в 14:19

Кто думает что получит компенсацию от властей или где расположены участки нечего вам не компенсируют потому что они плевали на то что имущество уничтожено водой им плевать!!!

Гость
7 фев 2020 в 14:12

Даже смешно очнулись когда начнётся реальный потоп с потеплением вот будет красота,всех красот скоро поплывем готовьте сапоги лодки и насосы!!!