«Мицубиси» выбросило в кювет: на окружной в Ярославле произошло сразу два ДТП в одном месте

Сразу два ДТП произошло сегодня утром на окружной дороге в Ярославле. На пересечении с переулком Софьи Перовской столкнулись «Рено-Логан» и «Мицубиси-Аутлендер». «Мицубиси» от удара выбросило с дороги в кювет. Практически сразу в этом месте столкнулись ещё один «Рено-Логан» и «Нива-Шевроле». Машины развернуло поперёк дороги. Из-за этого на окружной образовалась пробка в обе стороны.

