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«Мицубиси» выбросило в кювет: на окружной в Ярославле произошло сразу два ДТП в одном месте

На дороге образовалась пробка

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ДТП произошли на пересечении окружной дороги и переулка Софьи Перовской&nbsp;

ДТП произошли на пересечении окружной дороги и переулка Софьи Перовской 

Сразу два ДТП произошло сегодня утром на окружной дороге в Ярославле. На пересечении с переулком Софьи Перовской столкнулись «Рено-Логан» и «Мицубиси-Аутлендер». «Мицубиси» от удара выбросило с дороги в кювет. Практически сразу в этом месте столкнулись ещё один «Рено-Логан» и «Нива-Шевроле». Машины развернуло поперёк дороги. Из-за этого на окружной образовалась пробка в обе стороны.

— Водителю автомобиля «Рено», который столкнулся с «Нивой», вызывали медиков, — рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ярославской области. — В настоящее время инспекторы Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства обоих ДТП.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
7 фев 2020 в 10:46

да это просто праздник какой то