6 февраля четверг
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.17
eur 69.74
СЕЙЧАС -6°С
usd 63.17
eur 69.74

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле после пожара в гараже нашли тело мертвого мужчины

Следователи назвали причину возгорания

1 271
Обсудить

Поделиться

Пожар вспыхнул в гараже на улице Большие Полянки

Пожар вспыхнул в гараже на улице Большие Полянки

В Ярославле при пожаре в гараже на улице Большие Полянки погиб мужчина. Трагедия случилась в ночь на 6 февраля. Личность мужчины еще устанавливается.

— По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, — сообщили в СУ СК России по Ярославской области

Причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки

Причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки

Идет проверка

Идет проверка

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пожаргараж
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!