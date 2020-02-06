В Ярославле после пожара в гараже нашли тело мертвого мужчины

В Ярославле при пожаре в гараже на улице Большие Полянки погиб мужчина. Трагедия случилась в ночь на 6 февраля. Личность мужчины еще устанавливается.
— По предварительным данным, причиной возникновения пожара могла послужить неисправность электропроводки, — сообщили в СУ СК России по Ярославской области
Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.