«Снесло сугробом»: в Ярославле трамвай сошёл в рельсов

Сегодня вечером в Ярославле на «Пятерке» произошло ДТП - с рельсов сошёл трамвай.

- Почти у остановки «улица Добрынина» трамвай подделся за сугроб и сошел с рельс в 22.05. Так у нас работают коммунальные службы... - написал очевидец ДТП Артем Лаврентьев.



В паблике Жесть Ярославль, куда выложили фото, рассуждают, что могло стать причиной аварии.

- Россия: сугробы сносят трамваи с путей, - шутит Ярослав Шумский.

- Да просто Чкалова по состоянию рельс превращается во вторую улицу Блюхера, - пишет Юрий Лихота.