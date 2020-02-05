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«Снесло сугробом»: в Ярославле трамвай сошёл в рельсов

Фото с места ДТП

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Трамвай нырнул в сугроб

Трамвай нырнул в сугроб

Сегодня вечером в Ярославле на «Пятерке» произошло ДТП - с рельсов сошёл трамвай.

- Почти у остановки «улица Добрынина» трамвай подделся за сугроб и сошел с рельс в 22.05. Так у нас работают коммунальные службы... - написал очевидец ДТП Артем Лаврентьев.

В паблике Жесть Ярославль, куда выложили фото, рассуждают, что могло стать причиной аварии.

- Россия: сугробы сносят трамваи с путей, - шутит Ярослав Шумский.

- Да просто Чкалова по состоянию рельс превращается во вторую улицу Блюхера, - пишет Юрий Лихота.

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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
5 фев 2020 в 00:32

надеюсь ни один член департамента транспорта не пострадал ибо они очень ранимые и аскетичные😁