4 февраля вторник
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.43
eur 70.13
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.43
eur 70.13

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле автобус проехал по 90-летней пассажирке: бабушке ампутировали руку

Дело на водителя передали в суд

2 162
1 Обсудить

Поделиться

Из-за невнимательности водителя 90-летней бабушке пришлось пережить несколько операций и потерять руку

Из-за невнимательности водителя 90-летней бабушке пришлось пережить несколько операций и потерять руку

В Ярославле в суд передали уголовное дело на 45-летнего водителя автобуса, который проехал по упавшей 90-летней пассажирке. Происшествие случилось 4 июня прошлого года.

— Водитель рейсового автобуса при высадке пассажиров у автовокзала начал движение с открытой дверью в тот момент, когда пожилая женщина еще выходила из транспорта. В результате она попала под колесо автобуса. Пострадавшая прошла длительное лечение, перенесла несколько операций, в том числе ей ампутировали руку, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Дело расследовали сотрудники специализированного отделения следственной части Следственного управления регионального УМВД по расследованию ДТП с тяжкими последствиями. Известно, что водитель признал свою вину. По статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» ему грозит наказание — до двух лет лишения свободы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПбабушке ампутировали руку
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

гостья
4 фев 2020 в 19:30

Ну, бабуля, не сиделось дома, подвела мужика под монастырь...