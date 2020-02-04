В Ярославле автобус проехал по 90-летней пассажирке: бабушке ампутировали руку

В Ярославле в суд передали уголовное дело на 45-летнего водителя автобуса, который проехал по упавшей 90-летней пассажирке. Происшествие случилось 4 июня прошлого года.



— Водитель рейсового автобуса при высадке пассажиров у автовокзала начал движение с открытой дверью в тот момент, когда пожилая женщина еще выходила из транспорта. В результате она попала под колесо автобуса. Пострадавшая прошла длительное лечение, перенесла несколько операций, в том числе ей ампутировали руку, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

