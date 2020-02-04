«Дорога — лёд»: в Ярославле маршрутка протаранила припаркованные на обочине автомобили

ДТП произошло на проспекте Ленина около ДК им. Добрынина

— Дорога — лёд, маршрутка не смогла затормозить на остановке, — сообщает участник сообщества «Дороги Ярославля» Алексей Блинов.

Сегодня около 10 часов утра в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП — маршрутка врезалась в припаркованные около остановки автомобили. Первым на пути попался «Лексус».

В соцсетях шутят — судя по номеру «Лексуса», у автобуса скоро сменится владелец

Известно, что в ДТП угодила маршрутка № 38 . Произошло это около Дворца культуры имени Добрынина.



— Никто из людей во время аварии не пострадал, — уточнили в Яргортрансе.

