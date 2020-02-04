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«Дорога — лёд»: в Ярославле маршрутка протаранила припаркованные на обочине автомобили

Участник сообщества «Дороги Ярославля» рассказал, как произошло ДТП

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ДТП произошло на проспекте Ленина около ДК им. Добрынина

ДТП произошло на проспекте Ленина около ДК им. Добрынина

Сегодня около 10 часов утра в Ярославле на проспекте Ленина произошло ДТП — маршрутка врезалась в припаркованные около остановки автомобили. Первым на пути попался «Лексус».

— Дорога — лёд, маршрутка не смогла затормозить на остановке, — сообщает участник сообщества «Дороги Ярославля» Алексей Блинов.

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Известно, что в ДТП угодила маршрутка № 38. Произошло это около Дворца культуры имени Добрынина.

— Никто из людей во время аварии не пострадал, — уточнили в Яргортрансе.

Другая авария произошла накануне на перекрестке Ленинградского проспекта с улицей Панина — там проезжую часть не поделили маршрутки № 46 и 96, а также несколько автомобилей.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Ярик
4 фев 2020 в 16:28

А за гололед на дорогах и остановках ,кто-нибудь отвечать будет?

Гость
4 фев 2020 в 15:00

"протаранила припаркованные на обочине автомобили"
то есть на остановке.
Опять громкие заголовки.

Гость
4 фев 2020 в 14:58

"маршрутка врезалась в припаркованные около остановки автомобили"

Не около, а НА ОСТАНОВКЕ.