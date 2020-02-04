Хозяин не бросил попавшего в беду пса: в Ярославской области со льда Волги сняли мужчину с овчаркой

В Ярославском районе со льда Волги спасли мужчину с собакой Фото: ЦГЗ Ярославля

В Ярославской области спасли со льдины мужчину с собакой. Произошло это на Волге примерно в 30 метрах от берега у деревни Филимоново Ярославского района. Мужчину с овчаркой заметили люди с берега. Они и вызвали спасателей. От берега хозяина с собакой отделяла внушительная полынья, да и лед на реке тонкий — ломался под ногами.



Смелый пес дал слабину. И хозяин остался с ним Фото: ЦГЗ Ярославля

— Сигнал о происшествии поступил нам в начале одиннадцатого утра. Оказалось, что первой на лед выбежала овчарка. Но обратно идти испугалась, осталась в том месте, где лед был попрочнее. На помощь собаке пришел хозяин. Прихватив с собой «ватрушку» и лестницу, мужчина двинулся к псу. Подползти к собаке он смог, а вот вернуться обратно не получилось — животное упиралось, не шло. Бросать пса хозяин не стал и остался с ним на льду, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Мужчину с собакой доставили на берег Фото: ЦГЗ Ярославля