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Хозяин не бросил попавшего в беду пса: в Ярославской области со льда Волги сняли мужчину с овчаркой

В Центре гражданской защиты рассказали о спасательной операции

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В Ярославском районе со льда Волги спасли мужчину с собакой

В Ярославском районе со льда Волги спасли мужчину с собакой

В Ярославской области спасли со льдины мужчину с собакой. Произошло это на Волге примерно в 30 метрах от берега у деревни Филимоново Ярославского района. Мужчину с овчаркой заметили люди с берега. Они и вызвали спасателей. От берега хозяина с собакой отделяла внушительная полынья, да и лед на реке тонкий — ломался под ногами.

Смелый пес дал слабину. И хозяин остался с ним

Смелый пес дал слабину. И хозяин остался с ним

— Сигнал о происшествии поступил нам в начале одиннадцатого утра. Оказалось, что первой на лед выбежала овчарка. Но обратно идти испугалась, осталась в том месте, где лед был попрочнее. На помощь собаке пришел хозяин. Прихватив с собой «ватрушку» и лестницу, мужчина двинулся к псу. Подползти к собаке он смог, а вот вернуться обратно не получилось — животное упиралось, не шло. Бросать пса хозяин не стал и остался с ним на льду, — рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Мужчину с собакой доставили на берег

Мужчину с собакой доставили на берег

На место происшествия прибыло две группы спасателей. Одни подъехали на машине, другие на аэролодке «Пиранья». Мужчину с собакой отвезли к берегу. К счастью, помощь медиков участникам этого инцидента не потребовалась.

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спасли мужчину с собакойЦГЗ Ярославля
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
4 фев 2020 в 13:56

В чем трогательность истории? Что глупая собака убежала от глупого хозяина и их пришлось спасать?

Гость
4 фев 2020 в 13:54

И опять за разгильдяйство одних платят простые люди. Гулял бы с собакой на поводке.

Гость
4 фев 2020 в 14:15

Глупая собака,людей от работы отвлекает.