4 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.91
eur 70.79
СЕЙЧАС -3°С
usd 63.91
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области 18-летний парень без прав прокатил гаишника на капоте

Стало известно, какое наказание теперь грозит молодому человеку

1 514
4 Обсудить

Поделиться

Катающегося на машине без прав молодого человека остановил наряд ГИБДД

Катающегося на машине без прав молодого человека остановил наряд ГИБДД

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который прокатил на капоте авто инспектора ГИБДД. Инцидент произошёл 2 февраля в Мышкине.

— Молодой человек управлял автомобилем без прав, — сообщили в Следственном комитете. — На улице Карла Либкнехта его остановили сотрудники ГИБДД. Желая избежать наказания, водитель совершил наезд на одного из полицейских. Потерпевший упал на капот автомашины, а через несколько метров — на дорогу. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако спустя непродолжительное время был задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Известно, что ещё в несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за кражу и отбывал наказание в воспитательной колонии. Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПГИБДД
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
4 фев 2020 в 13:51

"18-летний парень без прав" кто его прав лишил?
Или все-таки без водительского удостоверения или не имевший права управления?

Гость
4 фев 2020 в 15:53

в армию паренька , в штафбат

гость
4 фев 2020 в 15:40

Какое "Гаишное управление" - такое и отношение! Не могут порядок на дорогах навести, значит пусть на капотах катаются... Чего им еще остается?!