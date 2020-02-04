В Ярославской области 18-летний парень без прав прокатил гаишника на капоте

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который прокатил на капоте авто инспектора ГИБДД. Инцидент произошёл 2 февраля в Мышкине.



— Молодой человек управлял автомобилем без прав, — сообщили в Следственном комитете. — На улице Карла Либкнехта его остановили сотрудники ГИБДД. Желая избежать наказания, водитель совершил наезд на одного из полицейских. Потерпевший упал на капот автомашины, а через несколько метров — на дорогу. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако спустя непродолжительное время был задержан.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Известно, что ещё в несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за кражу и отбывал наказание в воспитательной колонии. Если вина молодого человека будет доказана, то ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

