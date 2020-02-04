«Людям предоставят временное жильё»: в Ярославской области ждут нового подъёма уровня воды в Волге

В Ярославле Волга вышла из берегов. Коммунальщики говорят, что плитке на набережной настал конец Фото: Евгений Ковалёв

В Главном управлении МЧС России по Ярославской области состоялось оперативное совещание по поводу уровня воды в Волге и подтопленным территориям. Самая критичная ситуация в регионе сложилась в Ярославле и Ярославском районе.

— 29 января началась предпаводковая сработка Рыбинского водохранилища, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов. — Подъём уровня воды привел к затоплению пониженных прибрежных дачных участков. Социально значимые объекты и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают.



Видео: Оксана Малкова

Сейчас уровень воды в Волге в черте Ярославля составляет 86,71 метра по балтийской системе при критической отметке в 88 метров.

— В зоне подтопления постоянно проживала одна семья, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артём Белоусов. — Администрация Ярославского района готова предоставить им временное жильё. Мы работаем в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.



Уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров Фото: Оксана Малкова