«Людям предоставят временное жильё»: в Ярославской области ждут нового подъёма уровня воды в Волге

В Главном управлении МЧС России по Ярославской области состоялось оперативное совещание по поводу уровня воды в Волге и подтопленным территориям. Самая критичная ситуация в регионе сложилась в Ярославле и Ярославском районе.
— 29 января началась предпаводковая сработка Рыбинского водохранилища, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов. — Подъём уровня воды привел к затоплению пониженных прибрежных дачных участков. Социально значимые объекты и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают.
Видео: Оксана Малкова
Сейчас уровень воды в Волге в черте Ярославля составляет 86,71 метра по балтийской системе при критической отметке в 88 метров.
— В зоне подтопления постоянно проживала одна семья, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артём Белоусов. — Администрация Ярославского района готова предоставить им временное жильё. Мы работаем в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.
При этом ожидается подъём воды в Волге до неблагоприятного уровня — МЧС прогнозирует вероятное подтопление пониженных участков и переливов дорог в Ярославле, Рыбинске, Ярославском, Рыбинском, Тутаевском и Некрасовском районах.
В Ярославской области зимнее половодье затопило часть территорий. В Ярославле вода проникла в коммерческие постройки, подвалы, гаражи, садоводческие кооперативы. В Ярославском районе под воду ушел дачный посёлок.