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Происшествия Подтопления

«Людям предоставят временное жильё»: в Ярославской области ждут нового подъёма уровня воды в Волге

В региональном управлении МЧС России развернули оперативный штаб

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В Ярославле Волга вышла из берегов. Коммунальщики говорят, что плитке на набережной настал конец

В Ярославле Волга вышла из берегов. Коммунальщики говорят, что плитке на набережной настал конец

В Главном управлении МЧС России по Ярославской области состоялось оперативное совещание по поводу уровня воды в Волге и подтопленным территориям. Самая критичная ситуация в регионе сложилась в Ярославле и Ярославском районе.

— 29 января началась предпаводковая сработка Рыбинского водохранилища, — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артем Белоусов. — Подъём уровня воды привел к затоплению пониженных прибрежных дачных участков. Социально значимые объекты и потенциально опасные объекты в зону подтопления не попадают.

Видео: Оксана Малкова

Сейчас уровень воды в Волге в черте Ярославля составляет 86,71 метра по балтийской системе при критической отметке в 88 метров.

— В зоне подтопления постоянно проживала одна семья, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области Артём Белоусов. — Администрация Ярославского района готова предоставить им временное жильё. Мы работаем в режиме повышенной готовности, развернут оперативный штаб.

Уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров

Уровень воды в некоторых местах доходит до 50–70 сантиметров

При этом ожидается подъём воды в Волге до неблагоприятного уровня — МЧС прогнозирует вероятное подтопление пониженных участков и переливов дорог в Ярославле, Рыбинске, Ярославском, Рыбинском, Тутаевском и Некрасовском районах.

В Ярославской области зимнее половодье затопило часть территорий. В Ярославле вода проникла в коммерческие постройки, подвалы, гаражи, садоводческие кооперативы. В Ярославском районе под воду ушел дачный посёлок.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Виктор
4 фев 2020 в 09:26

Предпаводковый сброс ? А что, ожидается потоп? Снег-то выпадет ? Не получилось бы как два-три года назад, когда вся средняя Волга обмелела. Манагеры, мать их!

Фото пользователя
4 фев 2020 в 08:37

И молебен никто не организует. Подозрительно...

Гость
4 фев 2020 в 08:26

Почему молчит новый премьер-министр Мишустин по этому поводу? Если это рукотворная катастрофа, то где расследование её со стороны правоохранительных органов?