Затопило гаражи, подвалы, дачи: в Ярославле готовы эвакуировать людей из зоны бедствия

Ситуацию с повышением уровня воды в Волге и ее притоках 3 февраля обсудили на общегородском совещании в мэрии. Причиной стал повышенный сброс воды с рыбинской платины. Со средних 1,4–1,7 кубометра в секунду он повысился до 2,3 куба.



— Нормой уровня воды в Волге является отметка в 84 метра балтийской системы. 86 метров — неблагоприятная, 88 — опасная, 91 — критическая. Последняя может возникнуть только при прорыве плотины Рыбинской ГЭС. В течение четырех дней мы наблюдаем подъем воды в Волге до 86,7 метра. Имеются сообщения граждан о подтоплениях коммерческих построек, подвалов, гаражей, садоводческих коорперативов. От ТГК-2 пришло сообщение о подтоплении тепловой камеры у Которосли. Обращений о затоплениях жилых помещений не поступало, — сообщил Алексей Чекалев, начальник отдела ЧС мэрии.

