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Затопило гаражи, подвалы, дачи: в Ярославле готовы эвакуировать людей из зоны бедствия

Ситуацию с половодьем обсудили на общегородском совещании в мэрии

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В Ярославской области вышедшая из берегов Волга затопила часть участков

В Ярославской области вышедшая из берегов Волга затопила часть участков

Ситуацию с повышением уровня воды в Волге и ее притоках 3 февраля обсудили на общегородском совещании в мэрии. Причиной стал повышенный сброс воды с рыбинской платины. Со средних 1,4–1,7 кубометра в секунду он повысился до 2,3 куба.

— Нормой уровня воды в Волге является отметка в 84 метра балтийской системы. 86 метров — неблагоприятная, 88 — опасная, 91 — критическая. Последняя может возникнуть только при прорыве плотины Рыбинской ГЭС. В течение четырех дней мы наблюдаем подъем воды в Волге до 86,7 метра. Имеются сообщения граждан о подтоплениях коммерческих построек, подвалов, гаражей, садоводческих коорперативов. От ТГК-2 пришло сообщение о подтоплении тепловой камеры у Которосли. Обращений о затоплениях жилых помещений не поступало, — сообщил Алексей Чекалев, начальник отдела ЧС мэрии.

Сейчас, по данным властей и МЧС, уровень воды начал снижаться. Однако неблагоприятным фактором являются ледяные заторы в Некрасовском районе, которые мешают оттоку воды вниз по течению.

В мэрии отметили, что сейчас в городе актуализированы планы по эвакуации людей, приведены в готовность пункты временного размещения.

Напомним, серьезная ситуация сложилась в СНТ «Мономер» в Ярославском районе. В поселке затопило улицы, участки и даже часть домов

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потопполоводьеВолга вышла из берегов
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
3 фев 2020 в 12:39

Стройте ковчег.

ваш господин
3 фев 2020 в 12:27

мэр уже эвакуирован подальше от мерзких аборигенов😁