«Вставать надо в 5 утра»: экс-фсиновцу, избившему зэка за позднее посещение туалета, вынесли приговор

3 февраля Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему помощнику начальника дежурной части отдела безопасности ИК-1 Владимиру Костюку, который ударил по голове заключенного Павла Соколова за то, что тот в неположенное время сходил в туалет.



— Вставать надо в 5 утра, будет тогда туалет, — передали слова Костюка, адресованные заключенному, представители фонда «Общественный вердикт».



Костюк свою вину признал.

Суд признал бывшего уфсиновца виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, ему назначали наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на 3 года.

