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«Вставать надо в 5 утра»: экс-фсиновцу, избившему зэка за позднее посещение туалета, вынесли приговор

Бывшему сотруднику ИК-1 Ярославля дали условный срок. Реакция правозащитников

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Владимир Костюк признал свою вину

Владимир Костюк признал свою вину

3 февраля Заволжский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему помощнику начальника дежурной части отдела безопасности ИК-1 Владимиру Костюку, который ударил по голове заключенного Павла Соколова за то, что тот в неположенное время сходил в туалет.

— Вставать надо в 5 утра, будет тогда туалет, — передали слова Костюка, адресованные заключенному, представители фонда «Общественный вердикт».

Костюк свою вину признал.

Суд признал бывшего уфсиновца виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, ему назначали наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на 3 года.

— «Общественный вердикт» не будет обжаловать приговор и подаст в интересах потерпевших иски о компенсации от государства по этому и остальным эпизодам ярославского дела, — сообщил телеграм-канал «Ярославское дело».

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КОММЕНТАРИИ (5)

3 фев 2020 в 12:11

Это точно ,бабла срубить надобно.Извинения не принимаются ,только денежка

Гость
3 фев 2020 в 12:09

Все правильно зэку было сказано. Не в санаторий приехал, где можно до 12 спать, а потом почесывая пузо, кофейку попить.