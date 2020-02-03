В Ярославском районе дачный поселок ушел под воду

Настоящее ЧП произошло в Ярославском районе. Целый дачный поселок «Мономер» в районе Туношны ушел под воду. На улицах и во дворах воды по колено. Затекло даже в некоторые дома.

— Там дома расположены рядом с Волгой. И периодически поселок топит. Так произошло и в этот раз, — сообщили в администрации Ярославского района.



В МЧС сообщили, что о подтоплении им известно, но ситуация там некритичная.

