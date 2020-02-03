В Ярославском районе дачный поселок ушел под воду

Настоящее ЧП произошло в Ярославском районе. Целый дачный поселок «Мономер» в районе Туношны ушел под воду. На улицах и во дворах воды по колено. Затекло даже в некоторые дома.
— Приезжало руководство, посмотрели, походили, развели руками! Народ брошен на произвол! — пишут владельцы недвижимости в садовом товариществе.
Видео: Светлана Михайлова
— Там дома расположены рядом с Волгой. И периодически поселок топит. Так произошло и в этот раз, — сообщили в администрации Ярославского района.
В МЧС сообщили, что о подтоплении им известно, но ситуация там некритичная.
— Там нет постоянного населения, а также социальных объектов, — пояснили в МЧС.
Поэтому пока никакие меры не принимаются, ситуацию держат на контроле. Сейчас на место происшествия выехал лично глава Ярославского района. По итогам мониторинга будет приниматься решение о дальнейших действиях.
Впрочем, это не единственное место, которое ушло под воду в Ярославской области.
— В СНТ «Мичуринец» тоже подтопление дороги, проехали по воде, колеса на две трети были в воде. Если еще спустит Рыбинское, все окажется в воде: дороги, дома. Пахма уже, где пониже, вышла из берегов, — сообщила в группе «Жесть Ярославль» Ирина Кузнецова.
Напомним, из-за сбросов из водохранилищ уровень воды в Волге резко поднялся. В Ярославле затопило набережную. Чтобы предотвратить дальнейшие подтопления, МЧС и власти ведут переговоры с Русгидро об изменении режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада.