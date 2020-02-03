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В Ярославском районе дачный поселок ушел под воду

Есть и другие места, где ситуация близка к критической

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Затопило поселок в Ярославской области

Затопило поселок в Ярославской области

Настоящее ЧП произошло в Ярославском районе. Целый дачный поселок «Мономер» в районе Туношны ушел под воду. На улицах и во дворах воды по колено. Затекло даже в некоторые дома.

— Приезжало руководство, посмотрели, походили, развели руками! Народ брошен на произвол! — пишут владельцы недвижимости в садовом товариществе.

Видео: Светлана Михайлова

— Там дома расположены рядом с Волгой. И периодически поселок топит. Так произошло и в этот раз, — сообщили в администрации Ярославского района.

В МЧС сообщили, что о подтоплении им известно, но ситуация там некритичная.

— Там нет постоянного населения, а также социальных объектов, — пояснили в МЧС. 

Поэтому пока никакие меры не принимаются, ситуацию держат на контроле. Сейчас на место происшествия выехал лично глава Ярославского района. По итогам мониторинга будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Затопило улицы и участки&nbsp;

Затопило улицы и участки 

Впрочем, это не единственное место, которое ушло под воду в Ярославской области.

— В СНТ «Мичуринец» тоже подтопление дороги, проехали по воде, колеса на две трети были в воде. Если еще спустит Рыбинское, все окажется в воде: дороги, дома. Пахма уже, где пониже, вышла из берегов, — сообщила в группе «Жесть Ярославль» Ирина Кузнецова.

Из дома не выйти

Из дома не выйти

Напомним, из-за сбросов из водохранилищ уровень воды в Волге резко поднялся. В Ярославле затопило набережную. Чтобы предотвратить дальнейшие подтопления, МЧС и власти ведут переговоры с Русгидро об изменении режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада.

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
3 фев 2020 в 10:28

"Дачный поселок ушел под воду, люди заблокированы в домах. Там нет постоянного населения, а также социальных объектов, — пояснили в МЧС."
Редакция как всегда за шумиху.

Гость
3 фев 2020 в 10:21

За то близко к воде, на берегу реки.

не помню
3 фев 2020 в 10:35

Где логика,снежной зимы не было,а половодье таких масштабов?