В Ярославле поймали мужчину, который устроил самосуд над парковщиками-нарушителями

В Ярославле развернулся сюжет фильма «Мстители», только на свой лад. Озлобленный постоянными нарушениями правил парковки житель Дзержинского района царапал автомобили во дворах. Это происходило на улицах Строителей и Панина с начала декабря: на машинах появлялись царапины, как от гвоздя, метки от баллончика с краской. Мститель не раз попадал на записи уличных камер: мужчина ходил с собачкой на поводке. От его рук пострадали больше десятка машин.

Всё это время его пытались вычислить владельцы автомобилей. И у них получилось.