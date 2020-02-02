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В Ярославле поймали мужчину, который устроил самосуд над парковщиками-нарушителями

Ловили его сами владельцы автомобилей больше двух месяцев

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Пойманного жителями мстителя&nbsp;передали в полицию&nbsp;

Пойманного жителями мстителя передали в полицию 

В Ярославле развернулся сюжет фильма «Мстители», только на свой лад. Озлобленный постоянными нарушениями правил парковки житель Дзержинского района царапал автомобили во дворах. Это происходило на улицах Строителей и Панина с начала декабря: на машинах появлялись царапины, как от гвоздя, метки от баллончика с краской. Мститель не раз попадал на записи уличных камер: мужчина ходил с собачкой на поводке. От его рук пострадали больше десятка машин. 

Всё это время его пытались вычислить владельцы автомобилей. И у них получилось.

— Вчера вечером был пойман тот самый мститель, который разрисовывал и царапал машины. И передан сотрудникам РОВД. Задержан до выяснения обстоятельств, — рассказали в соцсетях местные жители.

В полиции информацию подтвердили: мужчина задержан. В УМВД по Ярославской области выясняют все обстоятельства этого дела и устанавливают всех пострадавших. Если вы оказались в их числе, напишите заявление в полицию. 

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я паркуюсь как...Мстителипарковка
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КОММЕНТАРИИ (2)

Мужик
2 фев 2020 в 19:00

Главное, ни в чем не сознаваться. Даже, если ты этого не делал.

ваш господин
2 фев 2020 в 19:48

он покусился на святое!😁